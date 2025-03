En Haïti, la situation des droits de l'homme s'aggrave "dramatiquement" alerte l'ONU

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a estimé vendredi (28 mars) que la situation en Haïti ne faisait que s'aggraver, avec des bandes armées s'emparant de plus de territoires, s'associant et s'en prenant violemment à la population. En une année, les gangs ont gagné du terrain dans la capitale.

"La situation des droits de l'homme en Haïti a atteint un nouveau point de crise", a déclaré Volker Türk, ce vendredi 28 mars, ajoutant que la violence et l'insécurité s'étaient "dramatiquement aggravées". Lors de la présentation de son rapport annuel sur la situation en Haïti, il a indiqué au Conseil des droits de l'homme de l'ONU que les gangs gagnaient du terrain dans la capitale Port-au-Prince et sa périphérie, et s'étaient emparés d'infrastructures vitales. Selon lui, les gangs s'unissent souvent pour lancer des attaques et dépassent souvent en nombre et en puissance de feu les forces de l'ordre.

Les gangs tuent des gens ordinaires, punissent brutalement ceux qui ne suivent pas leurs règles ou qui sont soupçonnés de collaborer avec la police ou les groupes d'autodéfense. Volker Türk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme

Un bilan dramatique

Haïti a été plongé dans une crise sécuritaire majeure l'année dernière lorsque des gangs ont lancé des attaques à Port-au-Prince afin de forcer le Premier ministre de l'époque, Ariel Henry, à démissionner.

Volker Türk a indiqué qu'entre le 1er juillet 2024 et le 28 février 2025, ses services avaient établi qu'au moins 4.239 personnes avaient été tuées et 1.356 blessées.

Il a ajouté que les lynchages de membres de gangs par des groupes d'autodéfense ou par des foules en colère se sont multipliés au cours des derniers mois.

Stopper les flux d'armes

William O'Neill, l'expert de l'ONU pour les droits de l'homme en Haïti, a déclaré au Conseil que la communauté internationale devrait davantage soutenir la force de sécurité dirigée par le Kenya pour renforcer la police haïtienne, en lui fournissant plus de personnel, d'hélicoptères, de véhicules et d'équipements. Et si les pays parvenaient à interrompre les flux d'armes et de munitions arrivant dans l'île, "les gangs ne pourraient pas survivre très longtemps sans elles".