Épidémie de grippe en Guadeloupe : le nombre de cas se stabilise

Alors que la saison grippale bat son plein, les régions ultramarines semblent connaître un temps de répit. Si l’épidémie s’est bien installée en Guadeloupe les semaines précédentes, les derniers chiffres de Santé publique France révèlent pour la première fois une tendance à la baisse.

Noélyne Treblat Lacrampe (stagiaire) et Carole Petit •

Toux, maux de gorge, voix enrouée, autant de symptômes qui mènent vers un même diagnostic, la grippe. Présente en majorité sur le territoire, la grippe A est la forme la plus courante et transmissible de la maladie, malgré un déclin des cas observés récemment. Si le virus a signé son grand retour hivernal à travers une épidémie en France et dans les Outre-Mer, les chiffres montrent finalement une progression en baisse.

Une épidémie freinée

D’après le dernier bulletin de Santé publique France, le taux de positivité est en diminution graduelle. Sur la semaine du 17 février au 23 février 2025, l’organisme a recensé 1635 cas clinique contre les 1775 détectés durant les semaines précédentes. Un chiffre certes rassurant, mais qui place tout de même l’île en tête des territoires touchés, alors que la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne dépassent pas la barre des 1 000 cas.

Malgré l’atténuation de l'épidémie, l'afflux aux urgences reste relativement stable. On enregistre 108 visites cette semaine, une légère réduction par rapport à la moyenne de 110 observée lors des quatre semaines précédentes. En parallèle, le taux d’hospitalisation après consultation est lui aussi, sensiblement en déclin. Seules 11 personnes ont nécessité une entrée en surveillance, contre 14 en moyenne auparavant. De petites avancées qui laissent toutefois espérer le recul progressif de l’épidémie dans les mois à venir.

Des cas rares de Covid et de bronchiolite

Le coronavirus marque ses 5 ans d’apparition en brillant par son absence. La Guadeloupe signale seulement 45 cas cliniquement évocateurs sur ses 385 000 habitants. Quant à la bronchiolite, cette infection respiratoire très fréquente chez l’enfant, elle tend également à diminuer.

Pour limiter les risques d’infection de la grippe, Santé publique France recommande l’adoption de gestes barrières en cas de maladie. Se laver les mains régulièrement, aérer les pièces de vie ou encore éviter les contacts rapprochés sans port du masque permettent de freiner la circulation des virus. Si l’épidémie suit son cours descendant, ces précautions restent essentielles pour limiter sa propagation.