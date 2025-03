Femmes, Guadeloupéennes et gendarmes : Murielle, Julie et Félicité font partie des 24% de femmes gendarmes

Partager :

La gendarmerie nationale poursuit sa féminisation avec plus de 24% de ses membres qui sont des femmes. On les retrouve dans tous les métiers. 19% sont sous-officiers et 407 commandent une brigade territoriale autonome (chiffres 2024). Deux de ces Guadeloupéennes sont commandantes et l'une, commandante adjointe.

En ce 8 mars 2025, la gendarmerie de Guadleoupe a choisi de mettre à l'honneur sur sa page Facebook trois femmes gendarmes. Les majores Julie Christophe, Murielle Klock et Félicité Cyprien, respectivement commandantes et commandante adjointe des brigades de Goyave, Saint-François et Petit-Bourg ont toutes choisi de rejoindre la gendarmerie. Je protège, j'agis, j'inspire La majore Julie Christophe commande depuis le mois d'août 2024 la brigade de gendarmerie de Goyave. Auparavant, elle commandait la brigade Espérance de Saint-Martin depuis 2019. Elle est rentrée en gendarmerie en 1993, il y a donc plus de 30 ans. C'est l'aspect militaire de la gendarmerie qui m'a attirée. Chaque jour il y a quelque chose de différent. J'apprécie de pouvoir bouger. Je ne suis pas restée plus de cinq an dans la même affectation. J'aime bien le changement. Julie Christophe, commandante de la brigade de Goyave La majore Félicité Cyprien est adjointe au commandant de la brigade de Petit-Bourg depuis 2010. Comme Julie Christophe, elle est entrée en gendarmerie en 1993. C'est un article paru dans France Antilles en 1989 sur la première femme gendarme originaire de Guadeloupe qui m'a fait tilt. Ce metier permet de mettre en avant des qualités qu'on a en soir. J'aime beaucoup être au service des gens. Félicité Cyprien, commandante adjointe de la brigade de Petit-Bourg La majore Murielle Klock est la commandante de la brigade de Saint-François depuis le 1er juin 2024 mais elle et arrivée en réalité en 2021 dans cette brigade. Elle s'est engagée en 2002. J'avais toujours voulu faire ce métier en fait, même si auparavant j'ai travaillé dans le civil. C'est un métier non routinier, ça c'est important, ne pas s'ennuyer, être en contact avec la population et puis moi, j'ai le sentiment de faire un métier utile, qui est d'utilité publique. Ça nous est arrivé de sauver des gens qui voulaient se suicider, sur des accidents, il y a des gens qui nous remercient, qui nous font des cadeaux. Muriel klock, commandante de la brigade de Saint-François Quant au message qu'elles donneraient à de jeunes femmes désirant entrer dans la gendarmerie, elles sont unanimes : "venez, c'est un métier formidable !"

