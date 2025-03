La Maison des Femmes de Guadeloupe, nouvel instrument majeur de lutte contre les violences intrafamiliales

Espace d'écoute, de ressources et de solidarité, la Maison des Femmes de Guadeloupe, dédiée aux victimes des violences intrafamiliales, a été inaugurée ce samedi 8 mars 2025 au Morne Caruel aux Abymes. Une date symbolique pour la concrétisation d'un engagement du conseil départemental.

Les violences faites aux femmes et aux enfants restent un problème majeur en Guadeloupe malgré les politiques publiques mises en place depuis plusieurs années. En 2023, les services du ministère de la Sécurité intérieure ont recensé 2 533 faits de violences sur l'archipel, dont 1 721 cas de violences conjugales. Face à cette réalité, le Conseil Départemental a décidé de renforcer son engagement en mettant en place, avec le réseau VIF (réseau de lutte contre les Violences Intrafamiliales) une structure dédiée : la Maison des Femmes.

Une prise en charge complète des victimes

Inauguré ce samedi 8 mars au Morne Caruel aux Abymes, cet espace destiné à offrir un accueil bienveillant et sécurisé aux femmes victimes de violences est aussi un centre de ressources unique et de prise en charge complète. Il centralise l’ensemble des dispositifs de signalement, de protection et d’accompagnement et coordonne les interventions des acteurs sociaux, médicaux et judiciaires. Et puis cette maison des femmes vise aussi à sensibiliser, former pour sortir des personnes de la violence.

Une mobilisation collective

Cette politique nécessite un travail fort de partenariat entre le Département, les associations, les services de l'Etat (Parquet, Direction territoriale de la police nationale, Délégation régionale aux droits des femmes, Etablissement public en santé mentale, Centre hospitalier universitaire, etc.), les associations (Forces, Guadav, Initiatives France Victimes, Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles CIDFF, Solidarité Femmes de Guadeloupe, etc.) et bien sûr les professionnels de santé.

La Maison des femmes de Guadeloupe, un lieu d'écoute et de lutte contre les violences intrafamiliales • ©Gessy Blanquet - Guadeloupe la 1ère

Cette Maison des Femmes marque une avancée majeure dans la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est un engagement à long terme qui a pour ambition de réduire durablement les violences en Guadeloupe.