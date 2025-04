Affaire de la "bouteille d'eau" au conseil municipal du Gosier : Sylvia Henry condamnée à 8 mois avec sursis et une amende

Partager :

Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a reconnu coupable Sylvia Henry de troubles des opérations électorales. La conseillère municipale du Gosier a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis et 1500 euros d’amende. Liliane Montout et deux autres conseillés sont relaxés et la procédure a été jugée abusive par le tribunal.

Jeter une petite bouteille d’eau à la figure d’un de ses collègues du conseil municipal constitue un trouble manifeste aux opérations électorales. C’est ainsi que le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné ce matin Sylvia Henry à 8 mois de prison avec sursis et 1 500 euros d’amende complémentaire, suivant ainsi le réquisitoire du 20 mars dernier. Elle a également été condamnée à une interdiction d'exercer des fonctions juridictionnelles et une inéligibilité de 5 ans applicable immédiatement et 1000 euros de dommages-intérêts. Sylvia Henry dispose de 10 jours pour faire appel de la condamnation. Relaxe pour les autres et une procédure jugée abusive Liliane Montout, la désormais ex-maire du Gosier ainsi que deux de ses conseillers municipaux, Jules Frair et Raymond Molia, sont eux relaxés des mêmes faits de troubles aux opérations électorales. La raison en est simple, ces trois élus comparaissaient sous le coup d’une citation directe déposée par Guy Baclet et Nanouchka Louis. Une procédure jugée abusive par le tribunal correctionnel qui a condamné solidairement les deux conseillers municipaux à une amende de 3 000 euros. Selon leur avocat Me Brillon, concernant le cas de Mme Montout, ses clients interjettent appel car "cette dernière a rejeté toutes les responsabilités sur le doyen du conseil municipal, Lucien ZAMI (non cité dans l’affaire), lors de l’audience par la voix de son avocat." Il convient également de noter que le dossier de police n'a pas été pris en compte dans le cadre électoral, mais cela sera rectifié en appel. Ce jugement représente une avancée significative pour la Guadeloupe ainsi que pour tous les élus confrontés à la violence et à la fraude électorale. Maître Freddy Brillon, avocat de Guy Baclet et Nanouchka Louis L'élection du 10 avril sera-t-elle plus sereine ? Ce verdict intervient à une semaine de l’élection du nouveau maire du Gosier, prévue le 10 avril prochain à 10 heures. Depuis un an, les audiences judiciaires se suivent et ont abouti à la récente décision du Conseil d'Etat qui a finalement annulé l'élection de Liliane Montout, sans pour autant valider l'élection de Guy Baclet. Résultat, une nouvelle élection à organiser. Le verdict de ce jeudi 3 avril, faut-il l’espérer, devrait amener l’ensemble des conseillers municipaux à davantage de sérénité.

