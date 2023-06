Grève Baie-Mahault : les parents d'élèves expriment leur ras-le-bol en organisant un pique-nique devant la mairie

Un pique-nique devant la mairie de Baie-Mahault, ce vendredi 2 juin, à l'initiative des parents d'élèves de la commune pour demander le retour de la cantine... Depuis le début la grève des agents municipaux, il y a 45 jours, tous les services de la ville sont perturbés.

Marie-Lyne Plaisir, Bruno Pansiot-Villon •

À quelques pas de la mairie de Baie-Mahault, ce vendredi 2 juin, des tables, des chaises ont envahi les trottoirs. Ce sont des parents d'élèves excédés qui ont choisi d'organiser un pique-nique afin d'exprimer leur colère.

Déjeuner équilibré à quelques mètres de la mairie de Baie-Mahault, pour protester contre un mouvement de grève qui dure. • ©Laura Séné

Pas de cantine depuis le 20 avril dans l'ensemble des écoles de la ville de Baie-Mahault, en raison de la grève d'agents municipaux, et des parents qui doivent, chaque jour, quitter leur lieu de travail afin de faire déjeuner leurs enfants.

Chaque jour, c'est un casse-tête...

Il faut que je demande l'autorisation à mon patron pour me libérer vers 11 heures pour que je sorte de Jarry afin d'emmener un repas à ma fille... Il faut que je reste avec elle sur place pour la faire déjeuner. Et c'est très contraignant pour mon travail et pour moi aussi, c'est une grosse charge... Ketlyne Anoumantou, parent d'élève

Une situation intenable pour beaucoup. D'autant plus que les négociations piétinent. Hier (1er juin 2023), une rencontre s'est tenue entre le maire, Hélène Polifonte et les resprésentants de l'UTC-UGTG, à l'Espace régional du Raizet, aux Abymes. Une journée de négociations et aucune avancée. Le paiement des heures supplémentaires et des jours de grève restent au coeur des revendications.

Les parents d'élèves avaient déjà manifesté leur mécontentement, le 16 mai dernier, devant le groupe scolaire Pierre Mathieu, à Convenance. Ils dénonçaient le fait que pour la troisième année consécutive, les écoliers de la ville étaient les dommages collatéraux des conflits sociaux.

La prochaine séance de négociations a été programmée le 6 juin prochain. D'où l'action des parents d'élèves qui espèrent mettre la pression sur les deux parties afin de trouver un accord et une sortie de crise.