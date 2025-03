"J'ai mis 3 mois à accepter la nouvelle et comprendre qu'il y en aurait 3", Jessica, maman de triplés

La famille Auguste-Mathieu a accueilli trois bébés d’un coup en octobre dernier. La naissance des triplés a bouleversé le quotidien du couple. Un tourbillon de bonheur et d'organisation pour les jeunes parents.

Ils ont pointé le bout de leurs petits nez le 9 octobre dernier, juste à temps pour célébrer avec leur papa son anniversaire. Jayce, Eden et Liwen sont des triplés monozygotes, trois frères identiques qui font le bonheur de leurs parents, Jessica Pajamandy et Gwénaël Auguste-Mathieu.

Si aujourd’hui, la famille savoure ces précieux instants, l’annonce de cette triple naissance avait d’abord été un choc pour le couple.

©Guadeloupe

Les triplés sont arrivés au monde à seulement 31 semaines et 3 jours de grossesse. Grands prématurés, ils ont dû passer un mois et demi sous surveillance médicale au pôle parents-enfants de Palais Royal, aux Abymes. Un temps nécessaire pour qu'ils prennent des forces avant de pouvoir rejoindre leur foyer et leur grande sœur à Sainte-Rose.

Pour Jessica et Gwénaël, le retour à la maison a marqué le début d’une toute nouvelle vie, faite d’organisation rigoureuse et de nuits courtes. Entre les biberons, les bains, les changes et les câlins, chaque geste est chronométré.

Avec trois nourrissons à la maison, impossible de laisser place à l’improvisation. Jessica, déjà maman d’une petite Jade de 10 ans, a mis en place un système infaillible : un carnet pour chaque bébé.

On note la quantité (de lait) donnée, la quantité bue et s'ils ont des médicaments, s'ils ont eu des selles, un change. Comme cela, on sait s'ils ont besoin d'être changés. S'ils ont eu des rejets. Jessica, maman des triplés

Une méthode essentielle pour suivre l’évolution de chacun et s’assurer qu’aucun détail n’échappe aux jeunes parents.

Et pour différencier leurs trois fils, qui se ressemblent comme trois gouttes d’eau, Jessica et Gwénaël ont leurs petits secrets.

©Guadeloupe

L’arrivée des triplés a bouleversé les habitudes du couple, notamment sur le plan financier. "Le train de vie change, le portefeuille change" confie Gwénaël avec le sourire.. "On réévalue tout. On fait attention à tout, à nos dépenses".

Malgré ces ajustements, les jeunes parents ne s’interdisent pas quelques plaisirs de temps en temps. Heureusement, ils peuvent aussi compter sur un précieux soutien : Yvelle Desfontaines, une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) les accompagne quatre fois par semaine pour les aider dans leur quotidien.

©Guadeloupe

Sensible à leur situation, la municipalité de Sainte-Rose a tenu à honorer Jessica et Gwénaël lors d’une cérémonie organisée à la base nautique de la commune. Un geste symbolique, accompagné d’une aide financière qui sera apporté aux jeunes parents pour les aider à faire face aux besoins de leurs trois garçons, a annoncé le maire, Adrien Baron.

Aujourd’hui, Jessica et Gwénaël ne souhaitent qu’une chose : voir Jayce, Eden et Liwen grandir en bonne santé.