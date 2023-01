Josselin Troupé, nouveau bâtonnier de Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélemy, entend rapprocher justiciables et avocats

Me Josselin Troupé est le nouveau Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il succède, pour deux ans, à Me Tania Bangou, dont il était le vice-bâtonnier. La cérémonie de passation du bâton a eu lieu samedi soir, à la Résidence départementale du Gosier.

Nadine Fadel, avec Christian Danquin •

Le bâton est passé des mains de Maître Tania Bangou à celles de son confrère et ami Maître Josselin Troupé, hier soir (samedi 7 janvier 2023), à la résidence départementale du Gosier.

Me Tania Bangou remet le bâton à son successeur, le Bâtonnier Josselin Troupé - 07/01/2023. • ©Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Après 26 ans d’exercice de la profession d’avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (il avait prêté serment le 17 juin 1996), le spécialiste du droit de la famille et du droit pénal a été élu bâtonnier, en juin 2022.

Une passation et une continuité

Me Josselin Troupé avait occupé la fonction de vice-bâtonnier, durant deux ans, aux côtés de Me Tania Bangou.

C’est cette dernière qui lui donné envie de relever ce challenge et de représenter la profession, parce qu’elle a su lui montrer qu’ « aimer les gens c’est aussi, parfois, leur servir de porte-parole », a expliquer Josselin Troupé, dans son discours prononcé devant ses pairs, ses proches et les invités présents.

La cérémonie de passation du Bâton a eu lieu à la résidence départementale du Gosier - 07/01/2023. • ©Christian Danquin

La cérémonie de passation du Bâton a eu lieu à la résidence départementale du Gosier - 07/01/2023. • ©Christian Danquin

Un discours au cours duquel il a longuement rendu hommage au travail accompli par celle qui l’a précédé. Une professionnelle qui a su, avec « force, énergie et une classe qui force l’admiration, travailler sur tous les dossiers ».

Le binôme a été confronté à plusieurs difficultés, durant sa mandature.

La période de pandémie en fait partie.

Par ailleurs, il a fallu apaiser les tensions existantes et instaurer des relations saines, avec les magistrats et les greffiers. « On avait eu tellement d’incompréhension, tellement de moments de silence entre les différents professions, le grand défi du précédent bâtonnat a été de remettre du liant et Me Bangou a réussi », a déclaré le nouveau Bâtonnier.

Le défi de la nouvelle mandature : rapprocher justiciables et avocats

« Un bâtonnier, c’est quelqu’un qui doit protéger tout le temps. On se fait élire mais, quand on devient Bâtonnier, on devient aussi celui qui va avoir toutes les responsabilités », a déclaré Josselin Troupé, aujourd’hui âgé de 54 ans ; il a avoué, hier soir, son émotion, sa joie, mais aussi son stress.

Le défi principal qu’il entend relever est de « rapprocher la profession d’avocat des justiciables ».

Me Josselin Troupé, nouveau Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy • ©Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Josselin Troupé œuvrera avec le discret, mais non moins compétent, Me Jean-Nicolas Gonand, élu en qualité de vice-Bâtonnier, pour la mandature 2023-2024.