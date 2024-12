Journée de mobilisation dans l'éducation nationale et l’administration des impôts - 05/12/2024. • ©Lydia Quérin et Ludovic Gaydu – Guadeloupe La 1ère

Plusieurs centaines de personnels de l’Education et agents des impôts ont défilé pour dire leur inquiétude et réclamer plus de moyens pour la fonction publique ; bien d’autres sont grévistes ce jeudi noir, en Guadeloupe et sont solidaires du mouvement de protestation nationale. Tous dénoncent les mesures gouvernementales ; ils ont maintenu la grève, malgré la chute du gouvernement Barnier, comme un message adressé à son successeur.

Ce jeudi 5 décembre 2024, se voulait un jeudi noir dans la fonction publique en France. Plusieurs syndicats avaient appelé à une journée de grève, notamment en Guadeloupe. Cette mobilisation a été très suivie par le corps enseignant ; de quoi fortement perturber le fonctionnement des établissements scolaires, tant dans le premier que dans le second degré.

Les grévistes étaient un peu moins nombreux du côté des agents des impôts. Une intersyndicale a aussi appelé à la grève au sein de l'administration des impôts - 05/12/2024. • ©Ludovic Gaydu Au cœur des revendications des fonctionnaires, il est notamment question de la suppression annoncée des trois jours de carences. En effet, pour remplir les caisses de l’Etat, le gouvernement Barnier, désormais démissionnaire, a envisagé d’instaurer trois jours de carences non payés (il y en a un actuellement), en cas d’absence pour raison de santé. Les jours suivants auraient été payés à 90%. Les agents rejettent cette option.

En revanche, ils réclament davantage de moyens et dénoncent les suppressions de postes qui se poursuivent.

Les fonctionnaires, l’assurent, malgré la chute du gouvernement Barnier, ils ne lâcheront rien. Des centaines de manifestants ont battu le pavé, dans la zone de Dothémare, aux Abymes, où siège le rectorat de la Guadeloupe. Près d’un tiers des enseignants n’a pas assuré leurs cours. Marche des grévistes de l'Education nationale, aux Abymes - 05/12/2024. • ©Ludovic Gaydu Le taux de grévistes à la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) est de 28% en Guadeloupe, ce jeudi. Une intersyndicale a aussi appelé à la grève au sein de l'administration des impôts - 05/12/2024. • ©Ludovic Gaydu REPORTAGE/

Rédactrice : Lydia Quérin

Reporteur d’images : Ludovic Gaydu

Monteur : Mickaël Blathase

Mixeur : Cannelle Aimé

