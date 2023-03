Journée portes ouvertes à la Maison de la parentalité et de la famille

Partager :

Située à Baie-Mahault et inaugurée l'an dernier par l'ancienne ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Élisabeth Moreno, la Maison de la parentalité et de la famille se veut intrinsèquement intergénérationnelle. Et quand elle ouvre ses portes au public, elle souhaite alors accueillir aussi bien les hommes que les femmes, de tous les âges et de tous les milieux

FJO. avec L. Broulhet et L.Quérin •

Dans cette salle beaucoup de femmes, très peu d'hommes et des enfants. Tous venus mettre à profit l'atelier sur la gestion des émotions. Pour l'animer, une coach professionnelle, experte en communication émotionnelle. D'abord spécialisée en communication, elle a choisi d'approfondir cette zone de la psychologie humaine qui, visiblement, est source de maux dans les familles. Alors, mieux gérée, elle peut fluidifier les relations au sein des familles. L'un des ateliers inscrits au programme de cette journée portes ouvertes pour certes apprendre aux participants à mettre des mots sur leurs maux, mais aussi pour leurs donner des outils importants pour gérer les crises en famille. Des solutions en tout cas accueillies avec beaucoup d'enthousiasme par les uns et les autres. MYRIAM MAMAN DE DEUX ENFANTS Et comme en toute chose la musique est en soi une thérapie, le slamer Styve Tholes alias Booly était là pour ramasser toutes les paroles et les mots exprimés pour leur donner une autre consonnance. Comme une parenthèse dans une vie ordinaire mais qui laisse des traces utiles pour justement changer cette vie ordinaire.

