L'après Coronavirus : Repenser la prise en charge des aînés par la société

Dans l’hexagone, plus de la moitié des décès liés au Covid19 ont eu lieu en Ehpad. Aucun décès officiellement en institution chez nous pour le moment. Pour autant, l’épidémie est peut-être l'occasion de faire une mise à jour pour repenser la prise en charge des seniors et grands seniors.

Le coronavirus a isolé un peu plus les personnes déjà fragilisées qu’elles soient placées en institution ou chez elles. Avec pour conséquences beaucoup plus d’accidents domestiques, de chutes et d’états dépressifs.Dans le même temps, la population vieillit de manière accélérée.Comment anticiper et préparer notre société à l’après Covid19 et plus longue échéance ?Nous avons rencontré Nicolas Bonard, directeur de Telnoo Télécom, opérateur téléphonique spécialisé dans la transformation digitale des établissements de santé.