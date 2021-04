L'association "Bulle Bleue" prépare les éco-citoyens de demain

L'association "Bulle Bleue" organise des ateliers, à destination des élèves de Maternelle, dans le but de les sensibiliser au recyclage. Une véritable leçon sur le développement durable sous forme de projets pédagogiques.

Ils sont l'avenir de la Guadeloupe... Et ils doivent donc, dès le plus jeune âge apprendre les bons gestes pour protéger la planète. 100 petits écoliers de Maternelle, en moyenne et grande section de l'école Maryse Onesippe, aux Abymes, se sont prêtés au jeu du recyclage, ce lundi 26 avril.

1 000 élèves de Maternelle sensibilisés au recyclage d'ici la fin de l'année

Depuis 2017, les membres de l'association organisent des ateliers ludiques pour expliquer la nécessité de recycler. Le premier, test pilote a vu le jour à la Maternelle Odette Stanislas au Raizet, toujours aux Abymes.

A terme, ce sont plus de 1 000 éco-citoyens en herbe sur le territoire de Cap Excellence, que souhaite sensibiliser aux enjeux environnementaux, l'association Bulle Bleue, dans le cadre du projet "Je mets au recyclage pour une Guadeloupe propre".

Ce matin, les tout petits se sont essayés aux différents modules. De l'identification au décomptage des déchets, au dessin en passant par des tests en situation ou des quizz sur le thème du recyclage.

Après plusieurs échanges avec les membres de l’association, l’enfant doit pouvoir imaginer ce qu’est le recyclage. Les dessins sont évalués par les professeurs de la classe.

Le but est que les enfants repoduisent ces gestes à la maison. C'est d'ailleurs pour cela que le rôle des parents est également essentiel. Ils devront accompagner de montrer l’exemple. Et selon Yaëlle Pagésy, présidente de l'association "Bulle Bleue", les écoliers ont déjà des bases solides.