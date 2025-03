L'épidémie de grippe toujours d'actualité en Guadeloupe, Martinique et Guyane

L'épidémie de grippe, particulièrement forte cette saison, a pris fin dans dix des treize régions de l'Hexagone, mais elle sévit toujours aux Antilles, ainsi qu'en Guyane et à Mayotte, a annoncé Santé publique France.

Dans l'hexagone, "l'activité grippale continuait de diminuer en ville et à l'hôpital", une baisse toutefois "moins marquée que lors des semaines précédentes", et l'épidémie a pris fin dans dix régions, précise Santé publique France, dans un bilan hebdomadaire clos au dimanche 23 mars. Toutefois, les virus grippaux continuent à circuler (à un niveau faible en Occitanie, dans les Pays de La Loire et en Corse), tandis que l'épidémie se poursuit Outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, Guyane ainsi qu'à Mayotte.

Les indicateurs encore élevés en Guadeloupe

En Guadeloupe, l'épidémie en cours du 17 au 23 mars révèle une diminution de l’ensemble des indicateurs mails ils restent élevés ; grippe A majoritaire. Depuis le début de la surveillance renforcée de la grippe (semaine 2024-40), 17 cas graves hospitalisés en réanimation ont été rapportés (données en cours de consolidation).

La grippe a provoqué une épidémie marquée lors de la saison 2024/2025, se montrant meurtrière principalement chez les plus âgés et envoyant de nombreux enfants à l'hôpital. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, dont la circulation conjointe de plusieurs souches et l'efficacité limitée du vaccin déployé cette saison, notamment chez les plus de 65 ans.

Les gestes barrières toujours recommandés

Commencée le 15 octobre et prolongée, la campagne de vaccination contre la grippe, couplée à celle du Covid, s'est achevée le 28 février. "Compte tenu de la circulation toujours active des virus respiratoires", les autorités sanitaires appellent à maintenir les gestes barrières afin de limiter la circulation des virus respiratoires: lavage des mains, aération des pièces, port du masque en cas de symptômes (fièvre, mal de gorge ou toux), dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles.

La bronchiolite (excepté à Mayotte, toujours en épidémie) et le Covid restent stables à un niveau bas.

Une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid sera lancée mi-avril à destination des personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 80 ans, a annoncé mercredi le ministère de la Santé, afin de préparer la période estivale.