La Cour d'Appel de la Guadeloupe confirme la condamnation d'Eric Damaseau (La pause sans filtre)

Il avait fait appel après le jugement prononcé contre lui par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pître le 8 septembre dernier. Elle l'avait reconnu coupable « diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique, par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électronique ». La Cour d'Appel a confirmé ce jugement ce mardi 18 avril 2023

Guadeloupe La 1ère •

Ce sont toujours les propos tenus contre les personnes du maire du Gosier et de son directeur de cabinet qui valent à Eric Damaseau.

Les 9 et 10 juin 2021, il avait diffusé des messages audio et vidéo, largement partagés sur les réseaux sociaux, dans lesquels il accuse les plaignants de s’être adonnés à des actes contraires aux bonnes mœurs impliquant des jeunes femmes mineures ; des « partouzes ». Ses propos étaient crus, grossiers et agrémentés d’insultes diverses. Il disait même détenir une vidéo de la scène décrite.

En septembre dernier, il s'était vu condamné à verser 8.000 euros d’amende, 10.000 euros de réparation du préjudice subi par Cédric Cornet, 5.000 euros de réparation du préjudice subi par Edwing Laupen et 11.718 euros de frais d’avocat en faveur du Conseil des parties civiles, Maître Freddy Brillon du barreau de Paris.

Eric Damaseau avait alors choisi de faire appel. Après avoir entendu toutes les parties le 14 mars dernier, la Cour d'appel de la Guadeloupe a confirmé la culpabilité d'Eric Damaseau, le condamnant au paiement d'une amende de 20000€ et à 1805.25 au titre des dommages et intérêts pour les parties civiles.

Eric Damaseau a fait savoir qu'il se prouvoirait en cassation.