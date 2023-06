La Ligue des Droits de l'Homme alerte, en Guadeloupe comme dans l'Hexagone, trop de libertés bafouées

Partager :

Liberté d’association, liberté de manifester ou de s’exprimer… De nombreux droits sont bafoués, selon Patrick Baudoin, président de la Ligue des Droits de l’Homme en visite en Guadeloupe. Il dénonce un contexte législatif et réglementaire de plus en plus sécuritaire.

Guadeloupe La 1ère •

Le président de la Ligue des Droits de l’Homme, Patrick Baudoin, est actuellement en Guadeloupe. Une visite de deux jours.

Hier matin, il a animé une conférence à l'Université des Antilles, sur la défense des droits et des libertés, et sur le rôle de la Ligue dans le contexte politique actuel. Pour Patrick Baudoin, les territoires d'Outre-mer font face "à un abandon des autorités françaises". Le président de la Ligue des Droits de l'Homme cite les problématiques qui gangrènent la société guadeloupéenne : "le chômage, les difficultés des jeunes, la mainmise sur des secteurs économliques par des puissances dominantes"... Dans le dossier de l'eau, la Ligue "vient en renfort pour appuyer les actions" explique-t-il. Sa visite a un objectif essentiel : "comment aider la société guadeloupéenne à influer sur les autorités françaises pour davantage de considération des problèmes rencontrés par les Guadeloupéens". Patrick Baudoin, président de la Ligue des Droits de l’Homme était l'invité de Ludivine Guiolet lors du journal télévisé de 19h30 du 10 juin 2023 :

