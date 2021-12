Le combat contre les ordures des habitants de Caillou au Lamentin

Ils auraient aimé ne plus avoir à se manifester et qu'on ne parle plus d'eux mais le sort s'acharne sur eux. Après les problèmes d'assainissement , d'écoulement d'eaux usées, cette fois ce sont les ordures qui montent devant leur résidence et qui font aussi monter leur courroux

FJO. avec G. Sextius et J-M. Mavounzy •

Quand on habite à Caillou au Lamentin, on est malheureusement habitué à toutes les tracasseries, exceptionnelles pour les autres, mais presqu'ordinaires à Caillou.

Les retards de livraison des appartements, le manque d'eau, les problèmes d'assainissement, les déversements d'eaux usées, tout cela à un point ou à un autre du quartier, on l'a vécu.

Cette fois, ce sont les ordures qui s'amoncellent à l'entrée de la résidence. Près de quatre semaines selon les uns, trop longtemps de l'avis général. Alors, ce lundi matin, deux jours après le réveillon de Noël, il y avait de quoi sortir de chez soi pour se faire entendre ©Guadeloupe Mais il y a des colères salvatrices. Elles attirent les médias et quand les caméras s'en mêlent, ce que l'on ne promettait que pour le 4 janvier, a pu se faire dés ce 27 décembre. La Communauté d'Agglomération s'est arrangée pour que les ordures soient enlevées.

Et à Caillou, on respire un peu mieux, même si certains retiennnent encore leur souffle parce qu'ici, on le sait bien, à Caillou, il se passe toujours quelque chose. ©J-M. Mavounzy

