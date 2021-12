Le législateur veut agir contre l'infertilité

Comprise dans la loi bioéthique votée par le Parlement et promulguée en août dernier, la lutte contre l'infertilité devrait faire l'objet d'un plan actuellement à l'étude. Le gouvernement avait d'ailleurs prévu que cela soit effectif avant la fin de cette année

Depuis vingt ans, le chiffre de l'infertilité n'a eu de cesse d'augmenter et le nombre de personnes concernées devient un vrai problème au point que le législateur l'a inclu dans sa loi bioéthique. Aujourd'hui, dans toute la France, on estime que 15 à 20% des couples consultent pour des problèmes d'infertilité.

Pour le gouvernement, c'est une cause qui rend nécessaire le lancement d'une information en bonne et due forme sur l'infertilité. Une information qui ira de paire avec des actions en faveur de la prévention.

De fait, le groupe de travail qui a été mis en place a fait de de ces deux orientations ses principaux objectifs. composés d'une dizaine de personnes venues aussi bien de la société civile que du corps médical, particulièrement des gynécologues et des endocrinologues, il a déjà procédé à de nombreuses auditions afin de réaliser un état des lieux des actions déjà existantes mais qui manquent d'harmonisation , et parvenir à élaborer des propositions réalistes.

Tous s'accordent cependant à reconnaître la grande méconnaissance du sujet par des patients peu avisés.

Dans un premier temps il convient de différencier stérilité et infertilité

Différence entre infertilité et stérilité

Dans les faits, le résultat de ces deux situation est le même : une impossibilité d’avoir des enfants.

Mais la similitude s'arrêtre là puisque ce sont des états totalement différents et qui requièrent des solutions tout aussi différentes. La principale différence repose sur le moment exact où le problème de grossesse se pose.

La stérilité se définit comme l'impossibilité d'obtenir une grossesse en raison de l'incapacité des spermatozoïdes à féconder l'ovule.

Par infertilité, on entend l'incapacité d'avoir un nouveau-né en raison d'un problème pendant la gestation qui empêche la grossesse d'arriver à terme. Dans ce cas, la fécondation a bien lieu, mais l'embryon créé ne peut pas s'implanter ou n'est pas en mesure de se développer jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la naissance.

Les causes de l'infertilité féminine

Contrairement à ce que l'on pense, pour des raisons multiples faire un enfant peut demander du temps. Pour autant, lorsque tous les essais demeurent infructueux pendant près de deux ans, il convient alors de consulter un gynécologue.

les causes sont multiples : horloge biologique, troubles ovariens, endométriose, maladies sexuelles transmissibles, …



Les causes de l'infertilité masculine

Beaucoup de cas de stérilité dans un couple viennent de l'infertilité masculine. Elle est souvent due à une faible qualité séminale : le sperme de l'homme n'a pas la capacité suffisante pour féconder l'ovule et permettre une grossesse.

Cette infertilité masculine peut avoir plusieurs facteurs et, selon la cause, peut bénéficier d'un traitement adéquat pour permettre au couple d'enfanter.

Facteur pré-testiculaire ou endocrinien : troubles hormonaux qui affectent le développement et/ou fonction testiculaire.

Facteur testiculaire : problème lié directement aux testicules.

Facteur post-testiculaire : troubles dans la sortie des spermatozoïdes.

Facteur spermatique : troubles de la qualité spermatique directe.

Pour diagnostiquer quelle pourrait être la cause de la stérilité masculine, l'homme doit subir plusieurs examens, parmi lesquels se trouve le spermogramme (le spermogramme consiste à analyser les caractéristiques spermatiques qui déterminent la qualité de l'éjaculat.).

L'accompagnement médical ou psychologique

Les spécialistes le rappellent :

Traiter la stérilité, cela signifie traiter le couple. Ce n'est pas la femme qui est stérile, c'est le couple qui ne peut pas avoir d'enfants, même si la cause est due à la femme. Cette précision peut paraître dérisoire, mais elle est en fait très importante car la réussite du traitement dépend de l'implication du couple, et pas seulement de l'une ou l'autre partie. La culpabilisation de l'homme ou de la femme ne peut apporter que des incompréhensions et des blocages qui ne peuvent qu'aggraver la difficulté à avoir un enfant. C'est l'équipe médicale qui propose un traitement plutôt qu'un autre. Ce qui est valable pour un couple ne l'est pas forcément pour un autre. Certains couples s'étonnent de ne pas pouvoir bénéficier d'une technique qui a pourtant fait ses preuves chez d'autres. C'est pourquoi la relation de confiance est essentielle entre le couple et l'équipe médicale. Cela veut dire que dans certains cas on utilisera un traitement par médicament, dans d'autres cas un traitement chirurgical, et parfois les deux. Docteur clic

Enfin, il peut arriver que la cause ne soit pas due à l'homme ou à la femme, mais à une incompatibilité entre eux qui les empêche de faire un enfant ensemble. La cause est alors soit immunologique, soit psychologique, et parfois les deux ensemble.