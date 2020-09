Le lycée hôtelier accueille une Unité d’Enseignement Externalisée pour des élèves en situation de handicap

Un évènement pour l'Académie qui souhaite enforcer l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Ce sera donc le rôle de cette nouvelle Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) du Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme qui accueille des élèves en situation de handicap.

Pour l'occasion, la Rectrice d'Académie n'était pas seule lycée hôtelier pour officialiser l'ouverture de cette nouvelle Unité d'Enseignement Externalisée, une grande première dans un tel établissement. A ses côtés, les autres porteurs du projet et partenaires dans sa réalisation.Ils ont donc pu constater la bonne intégration du projet au sein de l'équipe éducative et la grande volonté que tous manifestent pour sa réussite, élèves et enseignants. Fini les écoles spécialisés pour ces 6 élèves âgés de 15 à 18 ans, qui apprennent quotidiennement aux côtés des autres lycéens, mais aussi en fréquentant un établissement dit « plus conventionnel » … tout en bénéficiant d’un encadrement adapté à leur besoin.Ce n'est d'ailleurs pas la seule unité du genre dans l'Académie. Elle compte déjà 14 UEE délocalisées dans des établissements scolaires publics.Des créations d’UEE qui font l'objet d'une convention cadre, signée le 22 janvier 2019, entre la Région académique et l’ARS. Une manière pour l'Académie de permettre aux élèves de ces UEE d’asseoir les acquisitions psycho-sociales et les compétences scolaires dans le cadre des programmes, en adaptant les séances d’apprentissage en fonction des besoins et des acquis des élèves.De fait, les UEE sont en soit une réponse adaptée à l’élève et aux famillesL'Académie de Guadeloupe compte 2 607 élèves en situation d’handicap, des élèves qu'elle doit intégrer et surtout, valoriser à tous les niveaux de l’éducation