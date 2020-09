Le marché de Gourdeliane sous contrôle

Depuis la reprise de ses activités après le confinement, le marché de Gourdeliane fait l'objet de contrôles permanents quant à la sécurité sanitaire pour ceux qui le fréquentent. Des contrôles qui ont permis d'inscrire les mesures barrières dans la pratique de tous

On pourrait croire que c'est un coup pour rien. En se rendant ce matin dans les allées du marchés de Gourdeliane, les agents de la DAAF n'ont pu que constater le civisme des uns et des autres. Clients et marchands portaient rigoureusement le masque. Une habitude désormais mais qui mérite encore d'être paufinée pour améliorer la protection des uns et des autres.Pour en arriver là, il a fallu instaurer des contrôles réguliers. Désormais, Gourdeliane n'est pas la plus grande crainte des agents de la DAAF qui n'en sont pas encore à un tel résultat sur les autres marchés.Pour les marchands et les agriculteurs de Gourdeliane, la satisfaction s'affiche désormais sur tous les visages. Il est désormais loin le temps où le marché était menacé de fermeture. Mieux, de nouvelles perspectives semblent se dessiner pour lui.Dans quinze jours, de tels contrôles auront encore lieu sur ce marchés. D'ici là, les marchands ont encore à relever le défi en mettant en pratique les recommandations qui leur ont été faites ce mercredi.