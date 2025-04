Les Ehpad de Guadeloupe scrutés à la loupe par l’Agence régionale de Santé, aucune dérive grave constatée

En 2022, l’État diligentait un grand plan national d’inspection des Ehpad après le scandale de l’affaire Orpéa dans l’Hexagone. Les premiers résultats des contrôles ont été publiés. En Guadeloupe, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés dans 16 Ehpad sur les 21 que comptent l’archipel, mais aucune dérive grave n’a été constaté.

Dans cet Ehpad de Grande-Terre, en Guadeloupe, à l’heure du déjeuner, les aides-soignants sont toujours aux petits soins. Ici, 84 résidents se côtoient tous les jours. Le taux de remplissage est de 100 %. Ce jour-là, l’équipe est en plein arbitrage sur le choix des équipements. Car les tarifs sont décortiqués avec soin.

Il faut gérer ses comptes si vous avez 1 million d’euros par an, il faut payer les salaires, il faut payer tout ce qui va avec. Il faut savoir gérer sinon, après, vous êtes en déficit et vous mettez l'Ehpad en difficulté. Ketty Romana, directrice des Ehpad Soleyanou de Moule et de Port-Louis

C’est également jour de gestion du stock des fournitures destinées aux résidents. Pas de rationnement ici, l’infirmière coordinatrice tient à nous le montrer. Direction donc la réserve.

Des changes particuliers, des changes culottes… tout ce que j’ai vidé là c’est pour une semaine. Edwige Raoult, infirmière coordinatrice

Depuis quelque temps, les Ehpad sont sous le feu des critiques. Souvenez-vous, en 2022, un livre enquête, "Les Fossoyeurs", lève le voile sur les pratiques scandaleuses de certains établissements.

Le livre enquête "Les fossoyeurs" publié en 2022 sur les Ehpad • ©Guadeloupe La 1ère

En tête de gondole, des groupes privés tels d’Orpéa ou encore Korian, présents dans l’Hexagone, épinglés pour maltraitance et privations de soin.

Un vaste plan de contrôle des ehpad sera déployé à partir d’aujourd’hui, pour que chacun des 7500 ehpad que compte notre pays soit inspecté d’ici deux ans. Olivier Véran, ministre de la Santé le 8 mars 2022

Dès janvier 2023, en Guadeloupe, les 21 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont contrôlés. D’abord, via un questionnaire et l’analyse de pièces administratives puis quand la situation l’exige, directement sur site.

Il faut dire que les familles sont de plus en plus suspicieuses par rapport à ce qui s’est passé avec Orpéa. En Guadeloupe on n'a pas forcément lemême fonctionnement qu'avec Orpéa ca rgénéralement les Ehpad sont sous la tutelle du département et de l'ARS. Nous avons très peu d'Ehpad qui sont 100 % privés. Ketty Romana, directrice des Ehpad Soleyanou de Moule et de Port-Louis

C'est à Bisdary à Gourbeyre qu'est basée la petite équipe chargée d’effectuer ces contrôles. Un travail titanesque qui a révélé les fragilités structurelles d’un secteur qui peine à recruter.

Pour beaucoup d’établissements ici, ce sont des difficultés liées au recrutement de médecin coordonateur. Il y a une pénurie et les Ehpad en souffrent. ll y a aussi des problèmes liés à la sécurité. Parfois certaines prescriptions tardent à être mises en oeuvre par les Ehpad. Il y a parfois des fugues donc les sujets de sécurité sont importants. Frédéric Ferré, chef du service Inspection, contrôle, évaluation et audit à l’ARS

Autres manquements relevés par l’ARS, l’absence de protocoles de santé, de réalisation d’enquêtes de satisfaction ou encore de rapports d’activité. Les Ehpad concernés ont reçu des recommandations et doivent rectifier le tir le plus rapidement possible.

Pour l’heure, deux inspections sur site ont été réalisées par l’Agence de Santé, quatre autres sont prévues dans les prochains mois.