Les enseignants du lycée de Sainte-Anne contre les suppressions de postes et réclament le passage de la Guadeloupe en réseau d'éducation prioritaire renforcé

Depuis quelques semaines, c'est le même tableau dans plusieurs établissements scolaires... Des enseignants, des élèves, des parents, mobilisés, pancartes et slogans ornant les grilles.

C'était le cas, ce lundi 17 février, devant le lycée Yves Leborgne à Sainte-Anne. À l’appel de l’intersyndicale SNCL, SNES-FSU, SPEG et soutenus par les fédérations des parents d’élèves, les enseignants voulaient faire part de leur mécontentement face aux dotations horaires globales proposées par le Rectorat.

"Ces moyens attribués aux établissements scolaires vont permettre d'affecter un certain nombre de professeurs. Ces dotations sont insuffisantes pour créer des conditions d'apprentissage correctes pour les élèves et des conditions de travail efficaces pour les enseignements", explique Elise Caillère, co-secrétaire académique du SNES-FSU.

Pour ce professeur, la baisse de la démographie avancée par le Rectorat et les décisions prises ont une conséquence directe sur le nombre d'élèves dans les classes.

Avant, si vous preniez les collèges, on affectait pas plus de 24 élèves en 6e. Et cette année, le plafond passe à 25-26. Donc, par ce mécanisme, on supprime des classes et on fait baisser les dotations horaires globales. Donc mécaniquement, il y aura moins d'enseignants dans les établissements scolaires pour assures les besoins d'enseignement.