Les femmes de plus en plus engagées dans l'industrie du rhum en Guadeloupe

Les femmes dans l’industrie du rhum en Guadeloupe. Il en sera question ce samedi 8 mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Une manifestation aura lieu à Petit-Bourg au sein de la distillerie de Montebello. Plusieurs femmes qui œuvrent dans plusieurs distilleries de l’archipel seront présentes pour parler de leur expérience.

Les femmes sont désormais reconnues pour leur travail, hors pair, au sein de l’industrie du rhum. À travers le monde elles sont distinguées. Il y a la Jamaïcaine, Joy Spencer, la première femme au monde à être nommée Master Blender, chez Appleton Estate. En Martinique, Karine La Salle, des rhums JM, reconnue mondialement, ou encore Carmen Lopez de Bastidas au Venezuela. La Guadeloupe n’est pas en reste.

On en a qui sont maîtres de chai, d'autres qui sont distillateurs, d'autres dans la gestion du site touristique, en boutique. Il y a aussi les petites mains qui collent les étiquettes sur les bouteilles. Elles sont dans plein de postes différents et peuvent faire plein de choses différentes. Guylaine Roussel, responsable boutique et développement touristique à la distillerie Montebello.

La boutique de la distillerie Montebello dont Guylaine Roussel est responsable • ©Olivier Lancien - Guadeloupe la 1ère

Une conférence-débat avec des femmes marquantes et à destination des femmes. Il y aura aussi des rhums de l’archipel et du monde réalisés par des femmes.

Toutes les femmes de toutes les distilleries de Guadeloupe ont une importance capitale. Montebello, effectivement, Reimoneinq, où on a des femmes à tous les postes de responsabilité. Les filles de Léopold Reimonenq avec la participation de Delphine. Naïk Tifeau, président de l’association Rhum sans frontières, coorganisateur.

Naïk Tifeau, président de l’association Rhum sans frontières • ©Olivier Lancien - Guadeloupe la 1ère

Si le rhum est en passe de devenir le spiritueux le plus populaire du monde c’est aussi grâce à ce travail qualitatif qui penche vers le luxe impulsé par des femmes.

Aujourd'hui on se rend compte que l'implication des femmes donne des produits de meilleure qualité, plus fins, des rhums de dégustation. Le rhum c'est pas juste boire, déguster n'importe comment. Naïk Tifeau, président de l’association Rhum sans frontières, coorganisateur.

Un produit désormais très prisé. L’archipel ne doit pas passer à côté. En faire un produit encore plus d’exception. Moins de 10% du rhum produit dans le monde est agricole. Mais la quasi-totalité de ce rhum agricole est produite en Martinique et en Guadeloupe et à la Réunion. Avec la touche féminine, il y a de quoi en faire une exception très recherchée.

Colonne de distillation de la distillerie de Montebello à Petit-Bourg • ©Olivier Lancien - Guadeloupe la 1ère

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.