Marché de Bergevin : une réouverture mouvementée

Il avait été fermé il y a de cela quinze mois pour être réorganisé dans l'intérêt des maraichers qui l'utilisent. Mais la réouverture annoncée pour ce mardi, n'a pas été simple. Le prix à payer pour cette rénovation reste au travers de la gorge de beaucoup de maraîchers. Pourtant, malgré un temps de grogne et de protestation, l'ouverture a bien eu lieu et les ventes aussi. En attendant un pas de plus dans la concertation

Il est quatre du matin lorsque les premiers maraîchers arrivent devant l'entrée du marché de Bergevin rénové. Et les premiers mots se font déjà entendre. Ils ne comprennent pas que l'ouverture du marché se fasse plus tard.

Et puis surtout, ils viennent d'être avisés des prix qui seront pratiqués désormais : 20 Euros pour tous. 10 Euros de plus qu'avant. Et pour certains, c'est inadmissible

Pour le délégué à l'organisation des marchés de Pointe-à-Pître, cette réaction à chaud des maraîchers ne tient pas compte des efforts qui ont été faits pour améliorer leurs conditions de travail sur ce marché.

Et devant le refus des maraîchers d'entrer sur le marché et d'en bloqué l'entrée, c'est d'abord le réflexe de répression qui prédomine. On n'essaie plus de se comprendre, on verbalise.

Et puis, sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi, la colère s'apaise. Les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments. Les camions entre dans l'espace dédié après le paiement du droit d'entrée, inaugurant de fait le nouveau marché de Bergevin.