Mercredi des Cendres : le Carême débute aujourd'hui

Plus de dérogation pour la Guadeloupe ! Le carême débute bien ce mercredi (5 mars) pour les chrétiens catholiques. Une période de 40 jours avant le dimanche de Pâques pour affermir sa foi.

Après l’effervescence du carnaval et l’ambiance de fête qui règne chez nous, voilà qu’arrive le temps du Carême pour les chrétiens catholiques.

Même si certains seront encore dans les rues pour le dernier défilé de la saison. C’est bien aujourd’hui que débute le carême car le mercredi des Cendres signe un temps de privations. 40 jours avant le dimanche de Pâques et l’occasion de questionner sa relation à Dieu. Une symbolique forte et ancienne dans la croyance des catholiques. Après toute une cérémonie religieuse et en apposant une croix de cendres sur le front des fidèles, le prêtre incite le croyant à la pénitence au sujet de ses pêchés comme ce matin, à l'Eglise de Douville, à Sainte-Anne.

En apposant une croix de cendres sur le front des fidèles, le prêtre incite le croyant à la pénitence au sujet de ses pêchés. • ©Olivier Duflo

Le mercredi des Cendres, une symbolique forte et ancienne dans la croyance des catholiques. • ©Olivier Duflo

Une période de sobriété importante pour affermir sa foi. C’est ce que dit, Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe.

L'Église rappelle qu'il est incontournable de démarrer le Carême avec le mercredi des Cendres. C'est donc l'Eglise catholique qui entre en Carême. Le Carême nous rappelle tout simplement à quel point nous devons mettre le Seigneur au cœur et au centre de notre vie et nous inviter à nous souvenir de la prière et lui donner une place encore plus importante, et qui doit nous inviter au partage. Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe

Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe • ©Rémi Defrance

Et cette période est également un moment de privation, propice au jeûne alimentaire. Un cheminement spirituel et un moyen de tourner l'attention des fidèles vers Dieu mais c'est encore également l'occasion de questionner sa foi.

Le but de jeûner est de se priver d'un aliment ou de jeûner de choses qui prennent trop de temps pour justement se consacrer plus au partage et à la prière. Le jeûne a cette vertu de se rappeler ces choses en ne mangeant pas et de se dire que tout n'est pas qu'une question d'aliments mais aussi de nourriture spirituelle par la parole de Dieu Mgr Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe

Le jeûne du Carême consiste à observer, pendant quarante jours en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert, un repas quotidien dépourvu de toute protéine animale (viande, œufs, produits laitiers) et d'alcool. Seuls le poisson et les fruits de mer sont autorisés le vendredi.

C'est vrai que ce n'est pas facile de faire 40 jours de jeûne. En tout cas, on essaye de faire l'aumône et de prier. Avec la famille, on essaye de faire le jeûne le mercredi et le vendredi mais moi je tente toute la semaine. Monette Rousseau, fidèle

Monette Rousseau, fidèle • ©Olivier Duflo

Je fais le jeûne, j'essaye de venir le vendredi au chemin de croix donc le jeûne, la prière et l'aumône. Huguette Gatto, fidèle

Huguette Gatto, fidèle • ©Olivier Duflo

Après 40 jours de privation, le Carême s'achèvera le Jeudi Saint, le jeudi 17 avril.