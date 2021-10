Retour des lycéens en 100% présentiel, dès le lundi 25 octobre 2021

A compter du lundi 25 octobre 2021, le niveau 2 du protocole sanitaire sera appliqué dans tous les établissements scolaires de Guadeloupe et de Saint-Martin. C'est ce niveau qui est déjà en vigueur à Saint-Barthélemy, île moins impactée par la crise Covid, depuis la rentrée scolaire.

Ainsi, dès la semaine prochaine, l'ensemble des lycéens pourront suivre leur scolarité en 100% présentiel ; ce dont bénéficiaient déjà les élèves des écoles élémentaires et des collèges de nos îles. Jusqu'ici les lycéens bénéficiaient d'un enseignement dit "hybride", entre présentiel, distanciel et jauge.

Autre avancée : cette mesure permet aussi une plus large palette d'activités sportives, en intérieur, hormis les sports de contact.

Après ce palier jaune, désormais franchi, c'est le vert, qui pourra être atteint, si le recul de l'épidémie se poursuit.

Le fait est que, depuis la rentrée du 13 septembre dernier et le retour progressif des élèves à l'école, aucune reprise de l'épidémie n'est à déplorer, notamment grâce au respect scrupuleux des gestes barrières, qui restent bien entendu d'actualité : lavage des mains réguliers, nettoyage des tables et des points de contact plusieurs fois par jour, regroupement limités, sens de circulation, ou encore port du masque obligatoire.