Un programme immobilier pour redynamiser le cœur de Pointe-à-Pitre

Elle a été baptisée "Magnificence".

Cette résidence, qui trônera à l'angle de la rue Champy et du quai Foulon, à Pointe-à-Pitre, devrait accueillir ses premiers résidents en juin 2023.

© Eddy Golabkan Résidence Magnificence pour redynamiser le cœur de Pointe-à-Pitre

Pour des familles à revenus moyens

Cet immeuble sera le fruit d'un projet d'accession coopérative à la propriété, porté par la Société pointoise d'HLM (SP HLM) et ses partenaires, à savoir la ville de Pointe-à-Pitre et l’Etablissement public foncier (EPF).

Coût total de l'opération : 4 millions d'euros.

La résidence Magnificence sera réservée aux familles modestes, retenues sur des critères notamment de revenus. Elles pourront procéder à leur acquisition à des tarifs inférieurs aux prix du marché.

De surcroît, les ménages propriétaires bénéficieront d’une exonération de la taxe foncière, pendant 15 ans, que l’Etat compensera à 100% auprès de la ville de Pointe-à-Pitre.

De la modernité au cœur de la ville

Les futurs heureux propriétaires des onze T3 et des quatre T4 prévus bénéficieront d'appartements lumineux, tournés vers la mer et la montagne de la Basse-Terre, aux équipements performants énergétiquement (panneaux photovoltaïques; réserves d’eaux fluviales et pluviales...).

Le toit devrait accueillir un restaurant panoramique.

Le rez-de-chaussée sera réservé à des commerces.

Pour autant, ce programme immobilier se veut en harmonie avec l’architecture du cœur de la ville.

Pose de la première pierre

Hier, jeudi 4 novembre 2021, seules les symboliques premières pierres ont été posées, notamment par Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat et ancienne ministre du logement et de l'habitat durable, en présence de Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, Corinne Vingataramin, directrice générale de l'EPF de Guadeloupe et Dominique Joly, directeur général de la SP HLM.

© Eddy Golabkan Symbolique pose de la 1ère pierre par Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat

© Eddy Golabkan Symbolique pose de la 1ère pierre collégiale

Mais tout a débuté il y a quatre ans, lors de l'achat de la parcelle, en friche depuis près de 20 ans.

A (re)voir le reportage d'Eddy Golabkan et Rodrigue Lami :