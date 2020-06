De nombreux hommages après la disparition brutale de Claude Céprika

Ils sont nombreux, ce samedi 13 juin, à rendre hommage à Claude Céprika, journaliste à Guadeloupe La 1ère. Des élus, des coureurs du peloton et le public. Notre collègue avait 54 ans.

Guadeloupe La 1ère •

Pendant 26 ans sur les routes de Guadeloupe ensemble

©guadeloupe

L'adieu des élus

Claude Céprika, le très populaire journaliste sportif de @guadeloupela1e est décédé des suites d'un malaise cardiaque.

Homme de terrain, rigoureux, d’une grande gentillesse, il manquera à la Guadeloupe. Sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/NTD7DmbzhK — Région Guadeloupe (@CRGuadeloupe) June 13, 2020

Pensée émue pour la famille, les amis et les confrères du journaliste de @guadeloupela1e Claude Céprika, mon compatriote marie-galantais qui s’est échappé du peloton hier soir. C’était une voix et un rire immédiatement reconnaissables. Un homme bienveillant.

Adieu Claude. pic.twitter.com/jCND1ChquL — J BOREL-LINCERTIN (@JBorelLincertin) June 13, 2020

Très touchée par le décès brutal à Marie Galante du journaliste sportif de Guadeloupe la 1 ère Mr Claude CEPRIKA. J’adresse mes très sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses collègues, à tous ceux qui l’appréciaient pour son travail remarquable. ⁦@la1ere⁩ ☮️ pic.twitter.com/0ovDyMd6lX — Victoire Jasmin (@SenatriceJasmin) June 13, 2020

C’est avec grande tristesse que j’ai appris le décès de M. Claude Ceprika, journaliste sportif à Guadeloupe la 1ère. Je salue la mémoire de cet homme passionné de sport, talentueux, un professionnel consciencieux que j’appréciais. — Dominique Théophile (@SenateurDTheoph) June 13, 2020

Le peloton rend hommage à Claude Céprika

Cédric Ramothe et Claude Céprika

Encore une triste nouvelle ce matin 😫 — adrien (@AdrienAlidor) June 13, 2020

Le Tour de la Guadeloupe plus jamais le même

C'est clair qu'écouter le tour à la radio ne sera plus pareil sans Claude Céprika — AYAYOUYE 💙🤸🏼‍♀️ (@Codeeine_) June 13, 2020

Grave choquée d apprendre la mort de Claude Ceprika 😢😭 — Dey' 👑 (@Audrey97_) June 13, 2020

« C’est à vous Claude Céprika » 😭 https://t.co/ZCgxoADmH2 — Rebelde ⭐️⭐️ (@rbld_flr) June 13, 2020

Le tour ne sera plus pareil sans cette grande voix ! rip Claude ceprika ! — TOUCH THE SKY EP I ! 20th (@Reynald_Seeyuh) June 13, 2020

La vie est belle mais imprévisible, et la mort est cruelle, impitoyable. Claude Céprika était un monument de @guadeloupela1e ! Nous n'imaginons même pas la douleur de sa famille et de ses collègues. Nous partageons leur peine qui est nôtre. 😢 Force à eux ! — ☆ Ŀєє'nsay ·•★ (@Lee_Heeza) June 13, 2020

Claude Ceprika est mort. Je suis vraiment triste. J'aimais trop son style de journaliste — Ninisse 🖤 (@nanapqr) June 13, 2020

Il était l'une des voix du cyclisme... Claude Céprika s'en est allé... Notre collégue, journaliste à Guadeloupe La 1ère, véritable passionné de cyclisme est décédé, des suites d'une crise cardiaque, dans la soirée du vendredi 12 juin, à Marie-Galante.S'il a souvent été sur les routes, suivant un peloton ou une échappée, il n'a jamais été seul... Pendant 26 ans, Mario Toussaint, motard de Claude l'a accompagné.Très vite, l'annonce de sa disparition, telle une onde de choc, a frappé la Guadeloupe, et plus particulièrement les habitués du Tour cycliste de la Guadeloupe, les amateurs des courses du dimanche, les amoureux du sport, tout simplement... Et très vite également, de nombreux hommages ont envahi la toile. Ceux des élus du département...Ceux qu'il a souvent côtoyé sur les routes... Durant sa carrière, Claude Céprika a vu éclore de nombreux cyclistes. Tantôt commentateur, journaliste ou supporteur, sa passion pour le vélo a toujours guidé l'homme.Et aujourd'hui, ce sont ces cyclistes qu'il aimait tant qui lui rendent hommage.A l'instar du triple vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe, Boris Carène.Ainsi que le public guadeloupéen... Habitué à sa voix, ses commentaires de course, à son rire, à ses échanges avec ses collègues en pleine étape... Ce public aussi se souvient de l'homme qu'il était...