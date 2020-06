Le nouveau protocole sanitaire relatif aux écoles doit être publié demain mercredi

Le Président de la République l’a annoncé, les écoles primaires vont rouvrir de façon obligatoire à tous les élèves, à partir du 22 juin. Les municipalités ont une semaine pour préparer les établissements. Ce nouveau protocole devra faire le point sur ce qui change.

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’éducation nationale s’est exprimé ce matin sur les médias nationaux. Ce qui va changer fondamentalement ce sera la distanciation physique entre les élèves accueillis au sein de chaque classe. A partir du 22 juin, fini la limitation de 15 élèves par salle. Le gouvernement s’apprête à modifier les distances. Désormais seul un mètre latéral, sur les côtés, sera pris en compte.C’est la fin des 4 mètres carrés de surface par enfant. Une modification qui devrait permettre de recevoir tous les élèves, selon Jean-Michel Blanquer. C’est le seul changement à prévoir selon le ministre.Les autres fondamentaux du protocole sanitaire de lutte contre l’épidémie, dans les établissements scolaires, ne devraient pas évoluer. Les gestes barrières restent indispensables : se laver régulièrement les mains. La limitation des regroupements, ce qui semble assez compliqué lors des récréations et autre pauses.Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels chaque jour, l’aération des salles sont de rigueur.Il y a le rôle des parents qui restent essentiel. N’envoyez pas vos enfants s'ils présentent des signes de contamination.Les sens de circulation sont maintenus. En cas de détection en classe d’un enfant malade, un process est aussi prévu avec la détermination d’une salle de mise à l’écart.A (ré)écouter le papier d'