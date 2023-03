On dimanch o komandman

Le quadrille était à l'honneur ce dimanche à Pointe-à-Pître. A l'initiative de l'Akadémiduka, les passionnés de quadrille se sont retrouvés sur l'esplanade du MACTe pour redonner ses lettres de noblesse au quadrille et rappeler qu'il fait partie du patrimoine culturel guadeloupéen.

FJO. avec A. Houda et Ch. Danquin •

Ce fut un rendez-vous haut en couleur. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une suite du carnaval ou de quelque chose du genre. Ce dimanche "o komandman" comptait affirmer la vitalité de cette pratique culturelle guadeloupéenne et ses différentes figures.

Mais bien plus qu'une danse aux différentes figures, le public venu sur place a surtout pu apprécier l'élégance traditionnelle guadeloupéenne. Près d'une centaine de participants venus en costume afficher cette élégance.

Et dans un défilé entre le campus universitaire et le MACTe, cavaliers et cavalières étaient sous les autres du "komandè" pour évoluer en musique.