Pawòl Djòk : la vie de la Guadeloupéenne Ketty, au service de la Côte d'Ivoire

La vie de Ketty Liguer-Laubhouet est tellement riche, que nous avons consacré à cette Trois-Riviériennes deux numéros de notre rubrique Pawòl Djòk ! Épouse d’un éminent citoyen de Côte d’Ivoire, c’est dans ce pays d’Afrique de l’Ouest qu’elle a passé une grande partie de sa vie et qu’elle s’est accomplie, jusqu’à devenir la première femme noire directrice adjointe d’une organisation onusienne. Alors qu’elle n’aimait "que lire", elle a œuvré au service des Ivoiriens, notamment aux commandes d'une maison d'édition.

Ketty Liguer-Laubhouet, née Mathieu, est originaire de Trois-Rivières. Son fabuleux destin l’a emmenée bien loin de sa petite commune du Sud de la Basse-Terre, en Guadeloupe. C’est à la Côte d’Ivoire qu’elle a consacré une grande partie de sa vie.

Du haut de ses 87 ans, elle a accepté de se raconter, depuis le confort d’une maison coloniale de Sainte-Rose.

Ketty a rencontré celui qui deviendra son mari, Blaise Liguer-Laubhouet, au moment de ces études, à Paris. Elle était membre de l’association des Antillais et lui de l’association des Africains.

À l’époque, l’homme qui fait chavirer son cœur est le fils du meilleur ami de Félix Houphouet-Boigny, un ministre du gouvernement français et futur président de la Côte d'Ivoire.

C’est cette éminente personnalité politique qui a organisé le mariage des deux tourtereaux, à Paris, en décembre 1958.

La vie du couple a débuté dans la capitale.

Ketty donne naissance à deux enfants (un garçon et une fille) et obtient sa licence d’Histoire. Mais elle n’aime pas enseigner, se considère comme une fainéante et dit n’aimer que lire. C’est alors qu’une idée de métier lui est soufflée au hasard d’une rencontre, avec la directrice de la bibliothèque de l’université d’Abidjan, un expert de l’UNESCO ; c’est elle qui lui conseille de poursuivre ses études pour devenir conservateur de bibliothèque.

Elle se rend alors à Abidjan, son diplôme en poche, peu avant que le Canada finance la construction de la bibliothèque nationale de la Côte d’Ivoire.

Comme j’étais en Côte d’Ivoire, que j’avais le diplôme de conservateur, ça a été la chance de Félix Houphouet-Boigny, quand il a créé la bibliothèque. Je l’ai dirigée (...). J’avais 37 ans, à peu près. Ketty Liguer-Laubhouet, conservatrice du livre en Côte d'Ivoire

C’était une période où les cadres, formés en France, affluaient en Côte d’Ivoire, dans la perspective de l’indépendance. La jeune Guadeloupéenne a fait partie de cette vague, qui a beaucoup aidé à l’évolution du pays.

Félix Houphouet-Boigny l’autorise à postuler pour un poste en or : vice-directrice générale de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle ! C’est ainsi qu’elle est devenue la première femme noire directrice adjointe d’une organisation des Nations Unies, à Genève.

Ce récit est à retrouver dans le premier volet de Pawòl Djòk que Guadeloupe La 1ère a consacré à Ketty Liguer-Laubhouet :

Pawòl Djòk : Ketty, une vie au service de la Côte d'Ivoire • ©Eddy Golabkan et Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

Ce parcours exceptionnel ne s’est pas arrêté là.

De retour à Abidjan, le président lui laisse le choix de son emploi. Ketty choisit alors de concrétiser l’un des grands projets de l’élu : créer des manuels scolaires, pour les élèves du CP au CM2, par le biais d’une maison d’édition, les Nouvelles Editions Africaines.

Par la suite, elle édite le Grand dictionnaire encyclopédique de la Côte d’Ivoire, en six volumes.

Maintenant que j’y pense... se lancer dans une telle aventure... vous vous rendez compte ! Les encyclopédies françaises étaient 12, je crois, si je me souviens bien. J’étais seule ! (...) Quand je commence quelque chose, je le termine ! J’ai dû terminer le dernier volume 4 ou 5 ans après... Ketty Liguer-Laubhouet, conservatrice du livre en Côte d'Ivoire

Ketty Liguer-Laubhouet vit toujours en Côte d’Ivoire. Elle y coule une douce retraite depuis 32 ans.

Sur place, toujours active, notamment au service du monde de l’édition, elle est aussi membre de l’association des Antillo-Guyanais de Côte d’Ivoire.

Elle revient presque chaque année en Guadeloupe, d’où elle ramène des graines de plantes dans son pays d’adoption.

La suite du témoignage de cette Guadeloupéenne d’exception est à réécouter, ci-dessous :

Pawòl Djòk : Ketty Liguer-Laubhouet, une figure d'exception • ©Eddy Golabkan et Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère

"Pawòl Djòk" est la rubrique que Guadeloupe La 1ère consacre aux personnalités qui ont marqué la Guadeloupe de leur empreinte. Les premières diffusions de ces deux numéros remontent aux 19 et 26 novembre 2024, dans le journal "13h en Guadeloupe" présenté par Eddy Golabkan, en télévision.

Rédacteur : Eddy Golabkan

Reporter d’images : Christian Danquin

Monteur : Marius Avril

Mixeur : Cannelle Aimé et David Datil

Si vous connaissez des Guadeloupéens aussi inspirants que Ketty Liguer-Laubouhet et que vous souhaitez les mettre en avant, quels que soient leurs domaines d'activité, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante : 13henguadeloupe@francetv.fr