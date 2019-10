Des personnels de l'Université à Fouillole s'estiment en danger et font valoir leur droit de retrait

Frédéric Girardin, Secrétaire Général Adjoint SPEG Enseignement Supérieur

A première vue, c’est un lundi comme les autres, au Campus de Fouillole. Mais à y regarder de plus prés, on aperçoit certains étudiants ici et là, à la recherche d’un peu d’air frais. Car il vrai, qu’il fait moins chaud à l’extérieur et même au soleil que dans certains bâtiments…Depuis la rentrée et même avant pour certains bâtiments, le campus est sujet à de nombreuses pannes des systèmes centralisés de climatisation. C’est le cas par exemple, à la Bibliothèque Universitaire. Etudiants et personnels se plaignent de devoir travailler dans un véritable…Dans ces conditions le SPEG, appelle l’ensemble des personnels à exercer leur droit de retrait chaque fois qu’ils estiment être exposés à des dangers graves.La BU, mais aussi le bâtiment de recherche, le Hall d’entrée du PURE et les salles de TP, ces derniers sont déjà dans un état de dégradation bien avancée. L’administration générale en réponse à ces difficultés, a missionné un bureau d’étude qui devrait livrer ses conclusions très prochainement. Les pièces de rechange du système de climatisation de la BU auraient déjà été commandées. Il devrait être réparé dans les semaines à venir…