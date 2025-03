Plusieurs incidents graves dont un blessé par arme blanche, lors du carnaval de Pointe-à-Pitre

Des armes de poing saisies, plusieurs interpellations et un jeune homme grièvement blessé par arme blanche, tel est le bilan dressé par les forces de l'ordre à l'issue du carnaval de dimanche gras à Pointe-à-Pitre ce dimanche 2 mars. La grande parade a rassemblé plus de 60 000 personnes dans les rues de la ville.

Malgré l’importante mobilisation de l’ensemble des acteurs de sécurité, notamment la Police nationale renforcée par l'appui d'effectifs de la Gendarmerie Mobile, d'agents privés et des policiers municipaux, le bilan de la journée du dimanche 2 mars lors du carnaval de Pointe-à-Pitre reste marquant.

Une arme de poing saisie lors du carnaval de Pointe-à-Pitre 02/03/2025 • ©Police nationale 971

Plusieurs incidents graves (blessure par arme blanche, détention d'armes, stupéfiants...) nécessitant des interventions rapides et coordonnées des différents services se sont déroulés pendant le défilé des 60 groupes de carnaval.

Agression : un jeune homme blessé par arme blanche (pronostic vital engagé).

Interpellation de trois individus en possession d’une arme de poing.

Interpellation d’un individu pour détention de sachets de cannabis.

Une tentative de vol à l’arraché.

Agression d’un couple, dépossédé des clés de son véhicule.

Les forces de l'ordre responsables de la sécurité lors du carnaval de Pointe-à-Pitre • ©Police nationale 971

Afin de garantir le bon déroulement des festivités, une véritable collaboration interservices a été mise en place entre l’ensemble des forces de l’ordre, des collectivités territoriales et des services de l’État. Un dispositif renforcé de sécurité a été déployé sur le terrain : Police nationale, sapeurs-pompiers, samu, gendarmerie, police municipale et associations ont travaillé de concert pour assurer la protection des carnavaliers et du public. Des drones ont également été utilisés pour une surveillance optimisée.