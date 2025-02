Réussir le déménagement dans le nouveau CHU de Guadeloupe et proposer des soins de qualité, l'alerte du Professeur Larifla, chef du service de cardiologie

Depuis plusieurs jours, un courrier dont l’auteur est le Pr Laurent Larifla, chef du service de cardiologie, circule sur les réseaux sociaux. Dans ce message adressé à ses collègues praticiens hospitaliers, le Pr Larifla met en perspective le prochain déménagement des services dans le nouveau CHU situé à Perrin aux Abymes. Il alerte sur le fait que changer de lieu ne pourra régler tous les problèmes rencontrés au CHU de Guadeloupe. Des problèmes qu’il liste et pour lesquels il fait des propositions concrètes.

C’est par "une obligation de réussite" que le Pr Laurent Larifla, chef du service de Cardiologie, conclut son courrier. Une obligation de réussir ce déménagement pour proposer à la population de Guadeloupe des soins de qualité. Voilà donc le souhait de ce praticien hospitalier qui dans une longue lettre publiée sur les réseaux sociaux semble exhorter la direction générale du CHU à changer de cap. Ou tout simplement de fixer un véritable cap à cet établissement qui, semble depuis trop longtemps être à la dérive.

Un CHU en mode dégradé

‘’Sortir du climat de crise chronique et du fonctionnement général en mode dégradé qui affecte notre CHU’’. Tels sont les mots du Professeur Larifla qui tour à tour pointe du doigt les défaillances de cet outil indispensable pour la population guadeloupéenne. Un outil qui souffre, depuis plusieurs années d’un manque de services, d’une absence de chefs de service spécialisés, de personnels placés au mauvais endroit ou encore d’une désertion pure et simple des compétences face à l’absence de projets.

Ce courrier donne le tournis tant il démontre que changer de lieu ne soignera pas notre CHU. Un hôpital sous-dimensionné face aux défis de santé qui se dressent devant à une population vieillissante et souffrante.

Une alerte sur la qualité des soins

Une idée revient souvent dans ce courrier celle de la qualité des soins. Le Professeur Larifla dénonce des problèmes logistiques et financiers majeurs qui ne permettent pas de répondre aux problématiques de santé de notre territoire. Cette lettre est une véritable alerte qui raconte la résignation d’un personnel qui fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais qui regarde ce déménagement avec inquiétude tant les défis sont grands. Ce nouveau CHU ne pourra faire l’économie d’une politique de recrutement sérieuse et de l’élaboration d’un projet d’établissement clair, selon le professionnel. À quelques mois du déménagement, cette mobilité forcée mérite selon lui, une implication de tous et un mode de fonctionnement totalement redéfini.