Saint-Martin : policiers et gendarmes unis pour lutter contre l'immigration irrégulière

En marge de l’événement musical “Foh Day Mawmin Wet Fête”, les forces de sécurité intérieure de Saint-Martin ont mené, le samedi 1er mars, une opération de contrôle ciblée pour lutter contre l’immigration irrégulière et renforcer la sécurité sur le territoire. Une opération menée conjointement par la police et la gendarmerie.

Dès 4h du matin, les effectifs de la Police de l'Air et des Frontières de Saint-Martin et de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guadeloupe et des Îles du Nord, en coordination avec l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent de la gendarmerie, ont été mobilisés sur le terrain aux quatre coins de l'île. Objectif de cette opération de contrôle : lutter contre l'immigration clandestine.

Le bilan de l'opération est le suivant :

157 personnes contrôlées

73 véhicules inspectés

4 situations examinées pour irrégularité administrative

1 interpellation pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et CEEA. Le véhicule a été intercepté en toute sécurité grâce au système Stop Stick, après avoir forcé un contrôle à Grand Case.

Dès 6h, des points de contrôle ont été déployés sur les quatre frontières terrestres de l’île : Quartier d’Orléans, Terres Basses, Bellevue et Oyster Pond.

Opération de lutte contre l'immigration clandestine à Saint-Martin 1er/03/2025 • ©Police nationale 971

Cette action illustre l’engagement des forces de sécurité dans la prévention des flux migratoires illégaux et la restauration de la sécurité au quotidien à Saint-Martin. Une mobilisation des forces de l'ordre, au service de la protection du territoire et de ses habitants.