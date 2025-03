L'Union Saintoise demande au maire de Terre-de-Haut un référendum pour limiter les voiturettes et les scooters

L'organisation politique l'Union Saintoise demande au maire un référendum pour limiter les voiturettes et les scooters en location pour les touristes sur l'île de Terre-de-Haut en raison de ce qu'elle considère comme un trouble à l'ordre public. Une critique reprise par certains habitants sur les réseaux sociaux.

"Mouvement politique à l'initiative d'une dynamique participative citoyenne locale. Une approche innovante contributive de la politique saintoise pour notre projet de société", c'est ainsi que l'Union saintoise se présente sur le réseau social Facebook. Cette organisation politique s'émeut du fait que le nombre de plus en plus important de voiturettes électriques et de scooters, en location pour les touristes, sur l'île de Terre-de-Haut "défigure" le bourg qui devrait être classé et génère un "trouble à l'ordre public". Elle demande au maire Louly Bonbon d'organiser un référendum sur cette question.

Nous demandons au Maire de soumettre à la population de répondre par oui ou par non : Voulez interdire l’activité de location de véhicule à destination d’une clientèle de passage (non résidente au sens de l’article 2 de la loi du 24 mars 2014) sur le territoire de la commune ? La ville de Paris a interdit l’activité de location de trottinette qui générait un grave trouble à l’ordre public par ce biais du référendum. Prenons exemple ! Union Saintoise

Preuve à l'appui, l'organisation partage une vidéo qui commence à faire le buzz sur les réseaux et qui montre une file impressionnante de voiturettes électriques garée en file indienne le long de la route qui mène au Fort Napoléon.

Terre de Haut est en train de mourir, étouffée par les voiturettes et les scooters de location. La double bêtise de quelques Saintois mercantiles qui auto-détruisent leur île sans êtat-d'âme, et celle des touristes consuméristes devenus incapables de se souvenir qu’ils ont des jambes, est en train d’exaspérer ceux qui avaient le respect du lieu, pour y entretenir le traditionnel bonheur d’y vivre. Dominique Perruchon sur Facebook

Plusieurs loueurs de voiturettes et de scooters sont établis à Terre-de-Haut, l'île la plus touristique de l'archipel des Saintes. Simple agacement de résidents en mal de tranquillité ou vrai problème de fond, cela pose en tout cas la question de la gestion du tourisme sur Terre-de-Haut.