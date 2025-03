Semaine des mathématiques en Guadeloupe : comment les maths façonnent notre quotidien

"Maths hors les murs" c'est le thème de l'aventure mathématique 2025 qui se déroule dans l'académie de Guadeloupe du 10 au 19 mars. Une 14e édition de cette semaine consacrée à la découverte ou redécouverte de cette discipline sous un angle nouveau et attractif.

La 14e Semaine des mathématiques en Guadeloupe, c’est maintenant ! Vous qui avez toujours eu horreur des maths, vous qui vous endormiez en classe devant des équations et pour qui le calcul des sinus et cosinus était un véritable cauchemar, cette semaine est faite pour vous.

"Maths hors les murs"

Car l'objectif est de faire redécouvrir cette discipline souvent peu aimée, à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents et au grand public sous un angle nouveau et passionnant. Le thème "Maths hors les murs" c'est donc cela, donner une image vivante et attractive de la discipline et montrer comment elle façonne notre quotidien.

La cérémonie d'ouverture se tiendra le mercredi 12 mars 2025 à partir de 17h sur le campus de Fouillol de l'Université des Antilles (Amphi Alex Méril). Elle abordera deux sujets essentiels, 30 ans de formation des professeurs de maths en Guadeloupe et le concept des "marches aléatoires", en économie, en épidémiologie, en physique et en maths, notamment pour l'IA.

Deux personnalités mises à l'honneur

Un hommage sera également rendu à deux personnalités qui ont marqué l'enseignement des mathématiques en Guadeloupe : Antoine Delcroix, Professeur des universités en sciences de l'éducation à l'UA et Grégoire Dupont, professeur agrégé de mathématiques au Lycée Baimbridge.