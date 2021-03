Semaine du bonheur à l'école : le collège Saint-John Perse inaugure un espace zen

Un moment de détente dans l'univers brouillon et impitoyable du collège, c'est le projet dévoilé par l'établissement Saint-John Perse à Grand-Camp. Un espace conçu, dans le cadre de la semaine du bonheur à l'école, pour permettre à toute la communauté scolaire de s'évader quelques minutes.

Éric Rayapin et Priscilla Romain •

Malgré la crise sanitaire le collège Saint-John Perse n'a pas lésiné sur les actions écoles du bonheur. La communauté soclaire a réussi son pari, la mise en place d'une salle zen. Cette bulle accueillera par petits groupe de dix, les élèves et personnels pendant la pause méridienne. Ce lieu de bien-être invite au repos, à la rêverie, un temps pour soi et une valeur ajoutée pour tous.

Plus de bruit, plus de jugement

Cet espace est très attendu par les élèves. Tous ne parviennent pas à suivre le rythme trépident de la vie du collège. Entre les impératifs scolaires et la cohabitation parfois difficile avec les camarades, l'espace zen devient un lieu où tout s'arrête et où on s'affranchit quelques minutes du jugement des autres. C'est en tout cas le sentiment de Kim Artis, élève du collège Saint-John Perse.

Ce besoin a été très bien compris par l'encadrement pour que la semaine du bonheur à l'école à du sens surtout en période de crise sanitaire. Réintroduire le rire, retrouver des contacts sains avec les autres sont des objectifs importants aux yeux de la direction. C'est tout le sens de cette semaine, qui a déjà séduit près de six établissements dans l'Hexagone.