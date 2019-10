Sévère réquisitoire de l'avocat-général dans l'affaire Cambier

Après l'intervention de la partie civile, l'avocat-général de la Cour d'Assises de Basse-Terre a prononcé un vibrant réquisitoire contre les co-accusés. Une affaire qu'il qualifie de "meurtre en bande organisée et vols.

Pour Ben Darroux, il réclame la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.

Pour Shannon Oden, Garth Jean-Jacques, et Johnny Darroux, peine de 25 ans de réclusion criminelle.

Enfin une peine de 5 ans d'emprisonnement pour Alex Vainqueur, pour vol et recel.

Les jurés entendent maintenant les plaidoiries des avocats des prévenus.