Trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et l'Île-de-France : les deux principaux associés condamnés à 5 et 4 ans de prison

Ils sont cinq prévenus a avoir été jugés par le tribunal correctionnel de Nanterre jeudi et vendredi dernier pour importation et trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et Orly. Si l'importation de drogue depuis les Antilles n'a pu être prouvée, ils ont tous été condamnés pour trafic et certains pour blanchiment. Les peines vont de 12 mois à 5 ans de prison.

Cinq et quatre ans de prison dont un avec sursis, ce sont les peines les plus lourdes qui ont été prononcées par le tribunal correctionnelle de Nanterre dans les Hauts-de-Seine ce vendredi 7 mars 2025. Elles concernent les deux principaux prévenus, un ancien militaire de 26 ans et son associé, dans cette affaire de trafic de cocaïne entre la Guadeloupe et l'Île-de-France. Ils ont aussi écopé de peines d'amende de 10 000 et 20 000 euros. La procureure avait requis six ans d'emprisonnement mais l'importation de drogue n'a pu être retenue contre eux faute de preuves. La soeur de l'ancien militaire, également partie prenante dans l'affaire, pour avoir elle-même transportée de la drogue et être alléee chercher des mules à Orly, a été condamnée à 12 mois dont 4 avec sursis. Les deux autres prévenus ont été condamnés à deux ans dont 14 et 16 mois de sursis. Selon notre confrère Le Parisien, le collecteur présumé de l’argent du trafic doit être jugé en septembre prochain. En raison d'une erreur de procédure, le tribunal a dû reporter l'examen de son cas.

