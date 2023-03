Trois hommes reconnus coupables du décès de l'ancien coureur cycliste Christophe Palie

Plus de cinq ans après le décès de l'ancien sociétaire du VCS, Christophe Palie, trois individus ont été condamnés, en appel, pour vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le 24 mars dernier. Les trois hommes avaient braqué le jeune homme, qui avait ensuite fait un malaise cardiaque.

Yasmina Yacou •

Le 18 décembre 2017, Christophe Palie, 30 ans, s'effondrait sur le boulevard Ibéné de Sainte-Anne, quelques minutes après avoir été braqué par trois individus, victime d'un malaise cardiaque.

Le 24 mars dernier, lors du procès en appel, les trois hommes ont été reconnus coupables de vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamnés à 8 ans de prison.

Un soulagement pour la famille de la victime qui s'est battue pour que le lien de causalité entre le braquage, la course effrénée de Christophe pour chercher de l'aide et son décès sont étroitement liés.

Un braquage qui entraînera le décès de Christophe Palie

Ce dimanche soir, Christophe est au volant de son véhicule quand il est brutalement arrêté, non loin du stade de la commune. Trois individus cagoulés le font sortir de la voiture, arme au poing et lui disent de courir, avec l'intention de lui voler son véhicule. "Ils ont pointé l'arme sur lui" rapporte Me Marie-Claude Colombo, avocate de la partie civile, représentant les parents et la fratrie de Christophe.

Le jeune homme, apeuré, s'éloigne en courant... Il cherche, selon Me Colombo, à rejoindre son frère, Marc, à quelques centaines de mètres de là. Une course qui causera son décès. Christophe Palie meurt quelques instants plus tard.

Atteint d'une maladie cardiaque grave

Depuis 2014, il se savait atteint d'une pathologie grave : la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Une maladie du muscle cardiaque qui peut causer un trouble du rythme cardiaque, voire une mort subite. Un choc pour l'homme sportif qu'il était à l'époque, sociétaire du VCS, Vélo club saintannais. "Après une course cycliste, il avait fait un malaise. C'est comme cela qu'il a su qu'il avait cette maladie", explique l'avocate. Avant d'ajouter que Christophe Palie "était sous traitement. Il avait interdiction de son médecin de pratiquer un sport d'endurance ou de faire de la compétition". Il a fait un effort intense, ce soir-là.

Et pour la famille du trentenaire, il était évident que s'il n'avait pas été braqué, si ses agresseurs ne lui avaient pas intimé l'ordre de courir, sous la menace d'une arme, Christophe serait encore en vie.

Une thèse qui n'a pas été retenue en première instance. En octobre 2022, les trois hommes dont deux étaient mineurs au moment des faits, avaient été condamnés à des peines de 5 et 2 ans. La Cour et les jurés avait considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès et le braquage.

Un verdict impossible à accepter pour l'épouse de Christophe, Mélissa, qui avait fait un malaise à la fin du procès. Veuve, jeune maman d'une petite fille de 2 ans et enceinte de 3 mois, au moment des faits.

Le lien de causalité entre le braquage et le décès retenu

Le ministère public ayant fait appel, le procès s'est tenu du 20 au 24 mars. Si l'un des prévenus (majeur au moment des faits) a exprimé des regrets, les deux autres ont demandé à la Cour de ne pas les condamner pour "ce qu'ils n'avaient pas fait", selon Me Colombo.

Après le braquage, les trois hommes n'avaient pas pu dérober le véhicule. Dans sa course, Christophe était parti avec la clé, restée dans sa poche. Ils avaient donc volé ce qui se trouvait dans la voiture avant de prendre la fuite.

Trois jeunes "qui avaient commis d'autres méfaits", précise l'avocate. "Une série de braquages" dans plusieurs communes "ce mois de décembre". Ils auraient eu connaissance de la mort de Christophe Palie, bien après.

Ce 24 mars, ils ont été reconnus coupables de vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et conduits en prison afin d'y purger une peine de 8 ans. Le lien de causalité entre les deux événements a bien été établi.

La famille Palie espère désormais faire son deuil. Elle souhaite qu'on se souvienne de Christophe comme d'un homme apprécié à Sainte-Anne, respecté de ses collègues.

Une famille durement touchée... En décembre 2022, Marc, frère aîné de Christophe, faisait partie des 6 ouvriers blessés lors de l'effondrement de l'ancien pont militaire de Morne à Vaches reliant Basse-Terre à Saint-Claude.