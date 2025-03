Un expert de l'ONU appelle à ne pas expulser les Haïtiens vers leur pays

Un expert de l'ONU sur les droits humains en Haïti a appelé mardi les Etats-Unis et d'autres pays à ne pas expulser les Haïtiens vers leur pays ravagé par la violence des gangs, estimant qu'un retour "sûr" ne pouvait être assuré.

A l'issue de sa quatrième visite dans le pays pauvre des Caraïbes depuis sa nomination en 2023 par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, William O'Neill a décrit une situation qui "n'a jamais été pire en terme de droits humains, de catastrophe humanitaire".

Les gangs "tuent, violent, terrorisent, incendient les maisons, les orphelinats, les écoles, les hôpitaux, les lieux de cultes, recrutent des enfants et infiltrent toutes les sphères de la société. Tout ceci, dans la plus grande impunité et parfois, comme le soulignent beaucoup de sources, avec la complicité d'acteurs puissants", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Et le risque de voir la capitale Port-au-Prince, dont ces groupes armés contrôlent déjà la majeure partie, "tomber" entre leurs mains est "palpable", a-t-il estimé, faisant écho aux craintes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Alors si les Haïtiens vivant dans d'autres pays sont renvoyés chez eux, "à quoi vont-ils faire face dans la capitale ? A la violence, des pénuries, déjà un million de déplacés", a-t-il noté.

Malgré ces conditions, la République dominicaine a expulsé 200 000 Haïtiens en 2024 selon l'ONU, qui s'attend à 350 000 expulsions en 2025.

Et l'administration du président américain, Donald Trump, a annoncé fin février écourter la durée du Statut de protection temporaire (TPS) accordé par Joe Biden à quelque 520 000 Haïtiens aux Etats-Unis et qui les protège d'une expulsion, fixant sa nouvelle date d'expiration au mois d'août.

"La situation du TPS est très inquiétante", a commenté William O'Neill, demandant à l'administration américaine de "réexaminer" cette décision.

"J'ai également appelé tous les pays, pas seulement les Etats-Unis, les Bahamas, la République Dominicaine (...), tous ceux qui expulsent des Haïtiens en ce moment: s'il vous plaît, revenez sur votre décision", a-t-il ajouté.

Parce que "vous ne pouvez pas garantir un retour digne et sûr, ce qui est requis par le droit international pour des expulsions forcées", a-t-il insisté.