Un individu aurait proposé des shootings photos érotiques pour s'attirer des faveurs sexuelles auprès de jeunes femmes

La gendarmerie de Guadeloupe a lancé ce jeudi (3 avril) un appel à témoins concernant un photographe qui userait de son métier pour proposer des shootings photos érotiques et des actes sexuels contre de fortes sommes d'argent.

Depuis plusieurs années, un homme se présentant comme photographe utiliserait le compte Instagram privé « ezcdl » pour abuser sexuellement de jeunes femmes. Selon nos informations, il aurait proposé à ces jeunes femmes des séances photo « shooting érotiques » contre de fortes sommes d’argent.

Les séances se dérouleraient au domicile du photographe sur les communes de Petit-Bourg puis de Lamentin. Au cours de ces séances, des actes sexuels seraient imposés.

Des actes sexuels imposés

La gendarmerie de Guadeloupe lance ainsi un appel à témoins à la population : les personnes ayant été victimes de ces faits sont priées de contacter la gendarmerie à l’adresse mail suivante : victimes-lmt-65@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de celui qui est surnommé "le violeur de Tinder" à Paris : un homme qui se présentait comme un photographe amateur recherchant des mannequins. Il aurait utilisé son métier de photographe comme «prétexte» pour attirer des femmes chez lui et assouvir une «addiction au sexe». Il a été reconnu coupable, le 29 mars dernier, de douze viols et trois agressions sexuelles à l'égard de femmes rencontrées sur des sites de rencontres et des réseaux sociaux, entre 2014 et 2016.