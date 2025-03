Un Mardi gras placé sous haute surveillance par les forces de l'ordre

Mardi 4 mars, au cours de la parade du Mardi Gras de Basse-Terre, jusqu'à 70 000 spectateurs et carnavaliers étaient rassemblés. Une cinquantaine de groupes ont parcouru les rues offrant du beau spectacle mais nécessitant un dispositif de sécurité renforcé et une coordination optimale des services engagés.

Le dispositif de sécurité, placé sous l’autorité du préfet, était supervisé par le commissaire divisionnaire Jean-Pierre Frédéric, directeur territorial adjoint de la police nationale, et coordonné sur le terrain par le commandant Stéphane Gagne, chef adjoint du commissariat de Basse-Terre.

La police nationale, en charge du maintien de l’ordre, a bénéficié du renfort d’unités de la Gendarmerie. Au sein de la Police nationale, plusieurs filières ont été mobilisées : la police aux frontières (PAF), la Sécurité publique, avec l’engagement de la compagnie départementale d’Intervention (CDI), de la brigade anti-criminalité (BAC), la police judiciaire.

Au sein de la Police nationale, plusieurs filières ont été mobilisées : la police aux frontières (PAF), la Sécurité publique, avec l’engagement de la compagnie départementale d’Intervention (CDI), de la brigade anti-criminalité (BAC), la police judiciaire. • ©Police de Guadeloupe

Dix-sept agents de la police municipale étaient également affectés à la sécurisation de l’événement. Les associations agréées de sécurité civile, dont le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre (CNRBT), ont assuré un soutien en matière de secours et d’assistance. L’utilisation de drones a également permis une surveillance optimisée et une meilleure gestion des flux de spectateurs.

Au total, six interpellations ont été réalisées pour port d’armes de poing (catégories B et D), détention de stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique • ©Police de Guadeloupe

Bilan de la soirée

Au total, six interpellations ont été réalisées pour port d’armes de poing (catégories B et D), détention de stupéfiants et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Une personne a également été blessée par arme blanche, son pronostic vital est non engagé.



Les forces de l'ordre étaient à pied pour assurer la sécurité lors de la parade du mardi gras à Basse-Terre, • ©Police de Guadeloupe