Une chanson et des voix d'écoliers pour changer la mentalité des conducteurs Guadeloupéens

2 morts déjà sur les routes du département, à la suite d’accidents de la circulation. Le bilan de 2021 a été catastrophique : 65 tués. Des élèves de l’école Pierre Mathieu à Convenance ont décidé de prendre part à ce combat. « Tensyon » c’est le titre de ce message d’alerte, parrainé par Daly

La Guadeloupe reste très mauvaise élève en matière de sécurité routière. La préfecture a décidé de prendre ce problème à bras le corps en organisant cette année les assises de la sécurité routière.

Nina Latchoumaya, coordinatrice de la sécurité routière auprès de la préfecture.

Un objectif que les élèves de l’école Pierre Mathieu à Convenance se sont approprié. Avec l'aide du chanteur Daly, ils ont réalisé un clip et une chanson pour attirer l'attention des conducteurs. « Tensyon », c'est le nom de la chanson.

Le clip a été tourné au mois de juillet et la chanson elle-même avait été écrite par un parent d'élève, membre d'une fédération de parents d'élèves et surtout enseignante de la conduite et de la sécurité routière. Avec un souhait : que les paroles et la musique aillent interpeller les conducteurs sur leur attitude au volant

Sandrine Boval-Lerémon, parent d'élèves et auteur de la chanson

Joel Razin, directeur de l'école Pierre Mathieu

Le projet a été réalisé, entre autres, en partenariat avec les services de l’Etat. Pour la Sécurité Routière, c'est l'un de tous les moyens qu'elle souhaite mettre en oeuvre pour inverser la courbe de l'accidentologie en Guadeloupe

Nina Latchoumaya, coordinatrice de la sécurité routière auprès de la préfecture.

Quant aux élèves chanteurs, au-delà de la chanson et du clip, ils souhaitent surtout contribuer à une vraie prise de conscience des conducteurs en Guadeloupe, et d'abord, de leurs propres parents.

Les mots de Aaronn, Chelsy, Maya et Yanm

