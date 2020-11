Vaccin contre le coronavirus : Entre rumeurs et certitudes

Avec l'annonce de la mise au point de plusieurs vaccins pour lutter contre la COVID 19, les commentaires vont bon train sur l'efficacité de tels vaccins et sur le fait de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants. Les spécialistes préfèrent ne pas s'emballer.

FJO. avec R. Defrance et B. Pansiot-Villon •

Dr. Sarah Billebeaud, Gynécologue

Dr. Frédérique Dulormne, pédiatre

Avec un éventuel plan de déconfinement pour les zones actuellement confinées et la mise en place d'un assouplissement des mesures pour la période des fêtes de fin d'années, la question de la vaccination est probablement le sujet qui sera le plus scruté durant la déclaration du Président de la République ce mardi.Si des perspectives de plan de vaccination rivalisent déjà dans les propos médiatiques, sur les réseaux sociaux on évoque même une vaccination obligatoire des enfants.De quoi susciter la crainte pour certains et la colère pour les autres.Des craintes et des colères bien prématurées puisqu'elles ne s'appuient sur aucune décision officielle. Mais en plus, malgré l'urgence compréhensive d'un tel vaccin, tous les candidats vaccins dont il est question en ce moment devront être soumis au protocole établi pour la certification d'un vaccin.Et en tout état de cause, de toutes les hypothèses actuellement évoquées ici et là, seule les décisions que le Chef de l'Etat annoncera ce mardi et le mode d'application précisé ultérieurement par le gouvernement seront des certitudes.