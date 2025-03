8 mars. Quatre duos partagent leur vision de l’égalité et du respect

A l’occasion du 8 mars, Journée de lutte pour les droits des femmes, Guyane la 1ère réaffirme son engagement en faveur de l’égalité. Quatre duos unis par l’amour ou les liens familiaux partagent leur vision de l’égalité et du respect à travers des vidéos à retrouver ici. Rencontre avec Pearl Romney, l’animatrice qui les a amenés à se dévoiler.

Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière ces personnes ?

Cette émission est l’idée de Jean Yves Alaïs, le réalisateur. J’ai rejoint l’aventure l’année dernière, où je me suis entretenue avec six femmes de l’est de la Guyane. Cette année nous avons souhaité inclure les hommes à cette discussion afin qu’ils se sentent concernés car « les droits des femmes », ça nous concerne tous. Pour ce faire, nous avons pensé à des duos homme/femme. Cela pouvait être des couples, des collaborateurs, des amis, des parents, etc.

Vous avez ainsi donné la parole à Clara Nugent et Flyy, Régine et Denis Lapassion, Kimberly et Willian Ho Tsaï, Lauryne James et Kenny Ho Yorck Kui…

Nous sommes très satisfaits car ils ont chacun exposé les choses de manière différentes. Suite au tournage, quelques hommes nous ont confié s’être posés certaines questions pour la première fois, pour les besoins de l’émission. Il y a des aspects du « combat » des femmes dont ils n’avaient pas pris conscience auparavant, surtout chez les femmes qui leur sont proches.

Je suis engagée, car je trouve qu’il y a bcp trop d’injustice, et pas d’équité en 2025 entre femmes et hommes. C’est pour ça que j’ai accepté d’entrer dans cette aventure et je souhaite vraiment que ce programme pousse les gens à se questionner, à réfléchir, car ce n’est que de cette manière que les choses évolueront progressivement.

Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler sur cette thématique ?

La question des droits de la femme est très importante pour moi. Selon le pays les choses sont tellement différentes. Il suffit qu’une femme passe une frontière pour se retrouver dans un « enfer ». On le voit avec les USA où le droit à l’avortement existe selon l’état où l’on se trouve. Où sur notre continent qu’on soit au Brésil, au Surinam ou en Guyane, on n’a pas les mêmes droits en tant que femme, et pourtant nous sommes toutes humaines. Quand je pense que la loi permettant aux femmes françaises de travailler sans demander l’accord à leur mari n’a été votée et appliqué qu’en 1965, ça me fait réfléchir. Je pense à mes grands-mères et à ce qu'elles ont vécu à l’époque où cette loi n’était pas appliquée. Et puis lorsque l’on sait qu’une loi n’est qu’un texte écrit sur un papier, et que les mentalités, les habitudes culturelles, les mécanismes de pensée prennent beaucoup de temps à changer, il faut s’interroger.

J’ai vraiment aimé l’amour qu’il y avait entre ces quatre duos. J’étais assise derrière eux et j’étais presque spectatrice de nos échanges. Le lien qui les unissait était palpable et l’affection qu’ils avaient l’un pour l’autre aussi. C’est très inspirant, et j’espère vraiment que ça parlera aux téléspectateurs.

Les duos

Regardez la vidéo de Clara & Flyy

Clara Nugent et Flyy • ©Guyane la 1ère

Dans le monde du spectacle, l’égalité reste un défi. Clara et Flyy sont la preuve qu’amour et collaboration peuvent rimer avec réussite. Ensemble, ils bâtissent une carrière où respect, partage et talent se conjuguent au quotidien.

Retrouvez la vidéo de Lauryne & Kenny

Lauryne James et Kenny Ho-Yorck-Kui • ©Guyane la 1ère

Comment construire une relation équilibrée où chacun trouve sa place ? Lauryne, chanteuse, et Kenny, trompettiste, dans des formations musicales différentes, partagent avec nous leur vision d’un amour fondé sur le respect et le soutien mutuel.

Retrouvez la vidéo de Régine & Denis

Régine et Denis Lapassion • ©Guyane la 1ère

Régine et Denis, couple et duo artistique, nous expliquent comment ils concilient amour et carrière, dans un secteur où les femmes sont encore sous-représentées.

Retrouvez la vidéo de Kimberley & William

Kimberley et William Ho Tsaï • ©Guyane la 1ère

Kimberley, danseuse et William, son frère, témoignent du rôle clé de la famille dans la valorisation et le respect des femmes.