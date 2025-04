A Cayenne, le long combat d’un opticien contre le monopole de la sécurité sociale

Il a quitté la sécurité sociale il y a trente ans pour s’affilier à une assurance privée de Grande Bretagne. L’opticien Michael Leduc incarne une tendance minoritaire mais bien réelle parmi les indépendants, qui ne veulent plus payer les cotisations de la sécu. Une démarche qui expose à des poursuites pénales, l’affiliation à un régime de sécurité sociale étant obligatoire en France, que l’on soit salarié ou pas.

Laurent Marot/CL •

Trente ans de combat contre le monopole de la sécurité sociale. Ce jour-là, Michael Leduc se rend à la chambre sociale de la cour d’appel pour une énième affaire de cotisations impayées avec toujours, un même mot d’ordre : "C'est la liberté pour tous les Français de pouvoir choisir librement leur organisme de sécurité sociale comme on le fait pour la voiture. L'état oblige à s'assurer au tiers mais vous allez où vous voulez" .

Michaël Leduc , opticien à Cayenne • ©Guyane la 1ère

Abandon du régime des indépendants en 1994

En 1994, opticien à Cayenne, Michael Leduc quitte le régime des indépendants de la sécurité sociale. Pendant des années, l'organisme lui réclame ses cotisations. L’opticien multiplie les recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et la justice. Et il gagne, sur la forme :

"J'ai presque gagné sur des détails. Une mise en demeure qui n'est pas régulière, un calcul qui n'est pas bon, des erreurs de trimestres. Que des petites erreurs et pour les juges c'est très facile pour eux de faire sortir cela car c'est évident et cela ne remet pas en cause le système."

Pour sa couverture santé, Michael Leduc prend une assurance privée en Grande-Bretagne puis à Malte. S’il économise des centaines d’euros de cotisation, sa couverture est minimale :

Michaël Leduc, opticien à Cayenne hors du système de la Sécurité Sociale depuis des années • ©Guyane la 1ère "Cela me coûtait 170 euros par mois mais j'étais couvert uniquement pour les gros risques mais tout ce qui était bobologie, medecins, médicaments, dentiste, lunettes, je payais tout de ma poche."

L'affiliation au régime de la Sécurité Sociale obligatoire en France

La Caisse Générale de Sécurité Sociale n’a pas voulu réagir sur ce cas, un contentieux étant en cours. Mais elle rappelle que « l'affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire en France pour toutes les personnes exerçant une activité salariée ou non », conformément à la loi. « Les tentatives de désaffiliation sont donc illégales et les cotisations restent dues », précise la CGSS… « Les quelques décisions de justice favorables aux usagers contestataires du monopole sont souvent basées sur des détails de procédure et ne remettent pas en cause le principe fondamental de l'affiliation obligatoire », ajoute la sécurité sociale… Une affiliation « essentielle pour maintenir le principe de solidarité nationale et garantir une couverture sociale pour tous », conclut la CGSS.

Michael Leduc a vendu son affaire en 2008. Il a repris depuis peu un emploi salarié d’opticien, revenant dans le giron de la sécurité sociale mais il reste dans sa logique, et remet en cause la légitimité juridique de la sécurité sociale, qui n’aurait pas de statuts :

" C'est une société, il faut qu'elle ait des statuts, soit enregistrée et pour que ces statuts soient opposables à un tiers il faut qu'ils soient publiés au Journal Official."

Malgré un avis favorable de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, l’opticien n’a rien reçu. Arguments infondés, indique la sécurité sociale. Selon elle, la cour de cassation a confirmé dans plusieurs décisions que les organismes de sécurité sociale tenaient de la loi leur capacité juridique à agir.