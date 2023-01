Après 8 ans de travaux, inauguration du pont Madame de Maintenon à Sinnamary sur fond de polémique

Ouverture à la circulation en grandes pompes ce samedi, du pont de Sinnamary appelé communément pont de Maintenon. Il était fermé depuis huit ans pour cause de travaux. Pour le moment, seuls les piétons et les deux-roues pourront l’emprunter, mais c’est un soulagement pour habitants.

Jean-Gilles Assard/MCT •

Inauguration Pont de Maintenon • ©JG Assard

Plaque dévoilée, ruban coupé, jeux et lumières, le pont de Sinnamary va de nouveau être emprunté par les habitants de la petite commune de l’ouest guyanais.

Voilà 8 ans que duraient les travaux lancés par l’équipe du précédent maire Jean-Claude Madeleine pour près de 7 millions d'euros. Ce pont Bailey construit en 1956 permettait la traversée du bourg. Depuis sa fermeture, l’activité de la petite commune a considérablement diminué.

Michel-Ange Jérémie maire de Sinnamary • ©Jean-Gilles Assard Le pont permettra de redynamiser le cœur de ville tant sur le plan touristique, qu' économique et social. Michel-Ange Jérémie maire de la commune de Sinnamary

Des travaux inachevés

Un bémol : seuls les piétons et les deux roues pourront l’emprunter en raison d’un revêtement en mauvais état à sa sortie vers Iracoubo. Cette partie des travaux est de la responsabilité de l’Etat.

Thierry Queffelec préfet de Guyane • ©JG Assard Les derniers bouts de route seront finis très rapidement. C’est la première question que j’ai posé à mes services. Le projet est financé, il ne reste plus qu’à le terminer très rapidement. Thierry Queffelec préfet de la région Guyane

Polémique autour du nom

Ce pont a été voulu par Roland Verderosa, maire de 1953 à 1977. Jusqu’à la date de la construction, en 1956 et sa mise en service deux années plus tard, le fleuve se traversait en canot. Quant à la petite histoire autour du nom donné, il est dit que la petite-fille d'Agrippa d’Aubigné et future Madame de Maintenon, épouse morganatique du roi Louis XIV, serait née à Sinnamary, en 1635.

Cette inauguration en grandes pompes a été l’occasion pour le président du mouvement des Réparations Apa Munia Makéba de revendiquer le changement de nom de la structure Madame de Maintenon.

Apa Munia Makéba président du Mouvement pour les réparations • ©JG Assard Madame de Maintenon, c'est quelqu’un qui vivait avec le plus grand négrier de France Louis XIV Apa Munia Makéba président du Mouvement pour les réparations

Le débat est ouvert. La question du changement de nom sera posée en conseil municipal. Le pont de Sinnamary dit pont de Madame de Maintenon n'a pas encore fini de faire parler de lui.