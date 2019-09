L'association Les frères de la Crik se déplace à Rémire-Montjoly pour une opération de sécurité routière

Une fois n'est pas coutume le terrain de basket de la place Zignias avait été transformée en un mini circuit pour accueillir la vingtaine d'enfants de 5 à 12 ans venus sur place s'essayer en trottinette, tricycle ou vélo aux rudiments de la circulation routière.

Faire de la prévention dans toutes communes de Guyane Au nombre de 10, les frères et soeurs de la Crik reconnaissables à leurs tee shirts jaunes s'occupent des enfants secondés par les membres de la division sécurité routière de la préfecture. L'association étend ses activités considérant que les méthodes qu'elle applique à Cayenne peuvent se dupliquer dans d'autres communes. Elle a donc mis sur pied un programme de sécurité routière intercommunal.

Selon Nahel Lama, le président, les frères de la Crik iront dans toutes les communes qui voudront bien les accueillir comme Matoury, Macouria et d'autres encore. L'objectif est de faire le plus d'opérations possibles pour sensibiliser un maximum de jeunes à la prévention routière. L'association souhaite ensuite les rassembler, pendant les vacances, au mini circuit de Rémire-Montjoly qui a été entièrement réhabilité pour une plus vaste opération et une remise de diplômes.

Les prochaines sorties vont se faire dans différents quartiers de Matoury.