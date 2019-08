Atelier vidéo 360° pour les jeunes de Tonate-Macouria

Tonate-Macouria : atelier découverte vidéo pour les jeunes du bourg

14 jeunes (entre 13 et 15 ans), du quartier Ste Agathe, dans le bourg de Tonate ont tout découvert de la création vidéo, de l’écriture au montage. Une fenêtre sur la création, une bouffée d’oxygène même, pour ces adolescents qui sinon étoufferaient d’ennui.Pour la ville de Tonate-Macouria, l’oisiveté et mère de tous les vices…. il est donc important que les ados qui ne partent pas en vacances, aient une occupation saine.Tous s’initiaient pour la première fois à la vidéo, travailler ensemble, s’écouter et se coordonner, c’est indispensable sur un tournage, ça aussi ils l’on apprit en plus des techniques vidéo. C’est la première fois, dans le cadre du dispositif Passeurs d’images, qu’un atelier vidéo 360° est organisé, une première technologique pour nos jeunes mais aussi pour les intervenants.Le grand public pourra découvrir le film de ces vidéastes en herbe, vendredi 2 août à partir de 18h au théâtre de Macouria, plutôt à partir de 16h, les plus jeunes pourront s’essayer à un visionnage dans des casques de réalité virtuelle.